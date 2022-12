„Oh du fröhliche Weihnachtszeit“ … mit dem ORF durch die Feiertage

TV-Programmhighlights von 24. Dezember bis 6. Jänner in ORF 1

Wien (OTS) - Unterhaltsame Film-Fernsehabende mit „Sisi“ oder „Aladdin“, spannende Sport-Bewerbe, Weihnachtsstimmung mit „Kasperl & Co.“ und hinein ins neue Jahr mit „Wir sind Kaiser“ und „Mundl“ – zwischen 24. Dezember 2022 und 6. Jänner 2023 in ORF 1:

„Sisi“ geht weiter: Die sechs neuen Episoden der Event-Serie, die in Zusammenarbeit mit dem ORF entsteht, zählen zu den Highlights im ORF-1-TV-Programm zu Weihnachten. Unerwartete Ereignisse bedrohen die Liebe von Sisi und Franz! Eigentlich soll die Geburt ihres Sohnes und Thronfolgers das Glück für die beiden perfekt machen. Stattdessen ist jener freudige Moment der Anstoß für Machtkämpfe in Europa und der Beginn für zahlreiche private Herausforderungen des Paares. Am 27. und 28. Dezember – jeweils in Tripel-Folgen – schlüpfen Dominique Devenport und Jannik Schümann wieder in die Rollen von Sisi und Franz, aus Österreich neu mit dabei ist – an der Seite von Julia Stemberger (als Sisis Mutter) – Murathan Muslu als ungarischer Rebellenführer.

Rot-weiß-rotes Kino- und Fernsehfilmvergnügen zum Wiedersehen versprechen „Love Machine“ Thomas Stipsits (5. Jänner), „Aufschneider“ Josef Hader (5. Jänner) und ein hochkarätiger Cast um u. a. Martina Ebm, Proschat Madani, Adele Neuhauser, Wolfgang Böck, Thomas Mraz und Michael Ostrowski in „Bad Fucking“ (6. Jänner).

ORF-Filmpremieren made in Hollywood stehen mit Harrison Ford und Omar Sy in „Ruf der Wildnis“ (25. Dezember), Saoirse Ronan und Emma Watson in „Little Women“ (25. Dezember), Angelina Jolie und Michelle Pfeiffer in der bildgewaltigen Fortsetzung „Maleficent 2: Mächte der Finsternis“ (26. Dezember) und mit Will Smith als aufgewecktem Geist aus der Wunderlampe in der temporeichen Real-Verfilmung „Aladdin“ (1. Jänner) auf dem Programm von ORF 1. Für die jüngsten Zuschauerinnen und Zuschauer reitet der beliebte Serienheld „Yakari“ im Kinofilm (1. Jänner) auf seinem Pferd Kleiner Donner durch die Prärie, erleben in „Playmobil – Der Film“ (1. Jänner) Marla und ihr jüngerer Bruder Charlie die unglaublichsten Abenteuer in der Spielzeugwelt und kehrt ein Klassiker auf den Bildschirm zurück – die britische Komödie „Tschitti Tschitti Bäng Bäng“ (25. Dezember) aus dem Jahr 1968, in der Dick van Dyke mit seinen Kindern zu einer phantastischen Reise in seinem Wunderauto aufbricht.

ORF-1-Binge-Watching-Ferienprogramm mit zwei neuen Serien: In 13 Episoden will Lucy Hale als „Katy Keene“ in der gleichnamigen US-Serie den Modehimmel in New York erobern! Die Designerin arbeitet hart, doch es fällt ihr und auch ihren Freunden schwer, sich in New York zu behaupten: Während ihre Mitbewohnerin Josie (Ashleigh Murray) eine Gesangskarriere anstrebt, versucht Jorge (Jonny Beauchamp) am Broadway Fuß zu fassen. Auch Katys Freundin Pepper (Julia Chan) will trotz vieler Rückschläge in der Stadt der Träume durchstarten. Die vier Künstler sind bereit, alles im Big Apple zu geben. ORF 1 zeigt die 13 Folgen am 27. und 30. Dezember. In der neunteiligen Serie „The Baker and the Beauty“ – ein US-Remake der israelischen Erfolgsserie – lernt der charmante Bäcker Daniel (Victor Rasuk) das internationale Supermodel Noa (Nathalie Kelley) kennen. Zwischen den beiden funkt es gewaltig, doch nicht nur Noas Berühmtheit macht eine Beziehung kompliziert. ORF 1 zeigt alle neun Episoden am 2. und 3. Jänner.

Die Weihnachtsfeiertage sind traditionell auch Festtage für Wintersport-Fans. Durch das Nachholen der zahlreichen abgesagten Ski-Weltcup-Bewerbe ist etwa das Ski-Programm in ORF 1 besonders dicht. Am 27. und 28. Dezember stehen zwei Riesenslalom-Bewerbe der Damen am Semmering auf dem Programm und am 29. Dezember ebendort ein Nacht-Slalom. Die Herren bestreiten am 28. Dezember die spektakuläre Abfahrt in Bormio und am 29. Dezember den Super-G, ebenfalls in Bormio. Weitere Nacht-Bewerbe folgen am 4. und 5. Jänner in Zagreb (Damen-Slalom) und am 4. Dezember in Garmisch (Herren-Slalom). Ebenso traditionell gehören die Festtage zu Weihnachten den Skispingern: Die Vierschanzen-Tournee startet am 28. Dezember mit der Qualifikation in Oberstdorf und endet am 6. Jänner mit dem Springen in Bischofshofen. Aber auch die Skisprung-Damen sind im ORF im Bild: Am 28. und 29. Dezember springen sie in Villach auf der HS98-Schanze um Weltcuppunkte und am 1. Jänner haben die Damen in Ljubno auch ihr Neujahrsspringen. Eine beliebte Weihnachtstradition ist der „Jahresrückblick des ORF-Sport“, der diesmal am 28. Dezember u. a. auch Einblicke in die Arbeit der Sport-Redaktion bietet.

Im „OKIDOKI“-Kinderprogramm verbreitet „Servus Kasperl“ Weihnachtsstimmung mit u. a. „Kasperl & Buffi – 1, 2, 3 – Weihnachtszauberei“ (24. Dezember), „Kasperl & Hopsi – Schicki, die Lebkuchenmaus“ (25. Dezember) und „Kasperl & Co. – Die Herbertsuche“ (26. Dezember). Außerdem erleben Kasperl und seine Freunde spannende Abenteuer zum Jahreswechsel in „Kasperl & Strolchi – Die Eule Eulalia“ (31. Dezember), „Kasperl & Leopold – Der Pechstein“ (1. Jänner) und „Kasperl & Hopsi – Heiße Zeiten für Fritz Frosti“ (6. Jänner). In „Hallo OKIDOKI“ am 7. Jänner will Kater Kurt unbedingt wissen, wie das Jahr 2023 wird, und probiert alles aus, um in die Zukunft zu blicken. Er schaut in seine Glasmurmel, in die Sterne, probiert es mit Pfotenlesen und baut sogar einen Wahrsager-Roboter. Am 8. Jänner wird es in „Hallo OKIDOKI“ musikalisch: Kurt und Christoph komponieren und singen das Lied des Jahres, mit einer Strophe für jedes Monat.

Ins neue Jahr mit „Wir sind Kaiser“ und „Mundl“: In der traditionellen „Wir sind Kaiser“-Silvesteraudienz, die den Rahmen für den Fernsehabend am 31. Dezember in ORF 1 bildet, erfreut die Sängerin Melissa Naschenweng Seine Majestät Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) mit ihrer Version der kaiserlichen Hymne, anschließend hilft ihr der Kaiser mit guten Ratschlägen bei der Partnersuche. Beim mehrfachen Medaillengewinner im Bouldern, Jakob Schubert, muss Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) Seine Majestät erst davon überzeugen, dass der Gast kein Fassadenkletterer und Meisterdieb ist. Schauspieler Helmfried von Lüttichau verrät Seiner Majestät, warum er aus der erfolgreichen Serie „Hubert und Staller“ ausgestiegen ist, und gibt preis, was er am liebsten macht:

Rockmusik spielen und lyrische Gedichte schreiben. Kurz vor dem Jahreswechsel wird es magisch am kaiserlichen Hof: Die Ehrlich Brothers verzaubern Majestät und Hofstaat mit ihren Tricks. Seine Majestät verlangt schließlich von den beiden, dass sie ihn in die Zukunft schauen lassen – mit ungeahnten Folgen! Und bei Familie Sackbauer steht auch heuer wieder die alljährliche „Jahreswende“ bevor.

