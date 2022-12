Welches Gerät ist der größte Stromfresser im Haushalt?

Viele Menschen unterschätzen, dass sie ohne Aufwand nachhaltig Energie und damit auch Energiekosten sparen können. Die Energiebiene.com hilft hier den Überblick zu behalten.

Dornbirn (OTS) - Wie viel Strom könnten wir in unserem Haushalt wirklich sparen?



Der innovative und kostenlose Service Energiebiene.com hilft Bürgern dabei, ein Gespür dafür zu bekommen, wo Strom in deinem Haushalt benötigt wird. Die Plattform für digitale Initiativen präsentiert den neuen Service um Stromspar-Chancen im Blick zu behalten. Mit einem einfachen Rechner erhalten die Nutzer eine konkrete Unterstützung, um Energie zu sparen und Schlupflöcher im eigenen Heim zu entdecken.



Der neue Service richtet sich an private Haushalte, die ihren Stromverbrauch reduzieren wollen und aktiv mithelfen möchten, die derzeitige Energiekrise zu meistern.



Wie viel verbraucht unser Haushalt wirklich?

Wenn es um die Themen Stromverbrauch geht, ist die erste Frage, die sich stellt: Wie viel verbraucht mein Haushalt wirklich? Viele Menschen haben keine Ahnung, wie viel Strom sie tatsächlich verbrauchen. Durch die neue Website soll diese Transparenz hergestellt werden.



Tino Hager, Softwareentwickler aus Dornbirn und Member der Plattform für digitale Initiativen erklärt seine Idee für „Energiebiene.com“:



“Um die Betriebskosten in unserer eigenen Wohnanlage zu senken haben wir uns die aktuell verbauten Leuchtmittel angesehen und sind dabei auf neue LED Leuchten gestoßen die statt 10W nur noch 2,3W benötigen, so haben wir die Parkplatzbeleuchtung von 40W in der Stunde auf unter 10W reduziert.” erklärt Hager, “Durch diese Umstellung sparen wir nun 131 kWh im Jahr ein und das war sehr einfach.



Wenn jeder Privathaushalt in Österreich es schafft, 55 Watt einzusparen, dann erreichen wir die Leistung des Kohlekraftwerkes Mellach in Graz (225 MW). Das wegen der Energiekrise wieder ans Netz geht.



Es gibt viel zu tun. Wir alle sind aufgerufen, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Energiebiene zu leisten. Konkrete Aufgaben sind auf dem neu eingerichteten Trello Board (https://trello.com/b/ewkHY4Ne/di-energiebienecom) zur Energiebiene ersichtlich.



Wer kann mitmachen? Alle, die Lust und Zeit haben!

Das Ziel der Weiterentwicklung der Energiebiene ist es, die Umwelt zu entlasten und die Effizienz zu steigern. Mitmachen ist einfach und kostet nichts. Jeder kann sich einbringen und die Welt ein bisschen besser machen.



Also los, auf zur Weiterentwicklung der Energiebiene!

🎈https://www.energiebiene.com





Die Energiebiene hilft Strom zu sparen Jetzt Energievergleich starten

