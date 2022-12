Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Weihnachtskonzert in Wiener Neustadt bis zum Adventsingen im Stift Melk

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Mittwoch, 14. Dezember, geben der Chor sowie Ensembles und Solisten der Josef-Matthias-Hauer-Musikschule ab 18.30 Uhr in den Kasematten von Wiener Neustadt ein Weihnachtskonzert mit traditioneller Weihnachtsmusik und klassischen Kompositionen zum Thema Weihnachten von Arcangelo Corelli, Pietro Locatelli, Johann Sebastian Bach u. a. Nähere Informationen und Karten unter 02622/373-311, e-mail infopoint @ wiener-neustadt.at und www.kasematten-wn.at bzw. www.webshop-wn.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 14. Dezember, lassen The Christmas Gospel ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Krems St. Veit, dem Dom der Wachau, Klassiker des Genres von „Oh Happy Day“ über „Amazing Grace“ bis „When the Saints“ erklingen. Am Freitag, 16. Dezember, folgt hier ab 17.30 Uhr ein Weihnachtskonzert des Ensembles Kunterbunt der Musikschule Krems mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen. Nähere Informationen und Karten u. a. bei Ö-Ticket unter 01/96096 und www.oeticket.com bzw. www.krems.at/musikschule.

Morgen, Mittwoch, 14. Dezember, lädt auch die Singgruppe Tribuswinkel gemeinsam mit dem Kirchenmusikverein Möllersdorf sowie dem Ensemble Thomas Strnad und Freunde ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Tribuswinkel zu einem gemeinsamen Adventsingen. Am Freitag, 16. Dezember, folgt ab 20 Uhr im Kammgarnsaal in Möllersdorf ein Weihnachtskonzert, bei dem The Alpine Carolers klassische und moderne Weihnachtslieder in englischer und deutscher Sprache zu Gehör bringen. Nähere Informationen bzw. Karten beim Kulturamt Traiskirchen unter 02252/508521-10 und e-mail tickets @ traiskirchen.gv.at.

Das Alte Depot in Mistelbach hat für morgen, Mittwoch, 14., und Donnerstag, 15. Dezember, jeweils ab 19.30 Uhr ein Christmas Concert mit Reinhard Reiskopf und Band angekündigt. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Am Donnerstag, 15. Dezember, verbindet der Klarinettist Ulrich Drechsler gemeinsam mit der Sopranistin Özlem Bulut ab 20.30 Uhr im Kino im Kesselhaus am Campus Krems unter dem Titel „Caramel“ Neoklassik mit Jazz und Weltmusik. Nähere Informationen und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

Einen Streifzug durch die Mehrstimmigkeit der Alten Musik unternimmt das Ensemble Graindelavoix mit „Miracle Machines − Polyphonies for Christmas (13th − 16th century)“ am Donnerstag, 15. Dezember, im Festspielhaus St. Pölten. Am Samstag, 17. Dezember, zelebrieren dann die Flötistin Lucie Horsch und der Cembalist Max Volbers mit Werken von Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach „Festliche Klänge Alter Musik“. Zudem spielt das Tonkünstler-Orchester unter Fabien Gabel am Montag, 19. Dezember, Wolfgang Amadeus Mozarts Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364 sowie Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Symphonie Nr. 6 h-moll op. 74 „Pathétique“; Solisten sind Kirill Maximov an der Violine und Nikita Gerkusov an der Viola. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Festspielhaus St. Pölten unter 02742/908080-600, e-mail karten @ festspielhaus.at und www.festspielhaus.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum kombinieren Elisabeth Heller und Oliver Timpe als Lissi & Herr Timpe am Donnerstag, 15. Dezember, ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Das kann doch einen Schneemann nicht erschüttern“ selbstkomponierte Songs wie „Nimmer lang“ mit Lieblingsklassikern und Schlagern von „Sugar Baby“ bis „Quando, quando". Tags darauf, am Freitag, 16. Dezember, wird die Musik poppiger und rockiger, wenn die DJs Ginger Red, Soundchameleon, Kobsch, Margo, James Illusion u. a. ab 20 Uhr für Disco-Classics der 1970er- und Hits der 1980er- und -90er-Jahre sowie House & Club Music sorgen. Am Sonntag, 18. Dezember, steht dann ab 16 Uhr das Mitmachkonzert des Kinderliedermachers Bernhard Fibich mit neuen Advent- und Weihnachtsliedern ganz im Zeichen des nahenden Festes. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

„Italia mia – natale“ am Freitag, 16. Dezember, ab 18 Uhr im Refektorium der Kartause Mauerbach umfasst Arien, Duette und Instrumentalmusik u. a. von Claudio Monteverdi, Giovanni Girolamo Kapsberger, Girolamo Frescobaldi und Tarquinio Merula. Gestaltet wird das Weihnachtskonzert Alter Musik von den Sopranistinnen Marta Redaelli und Cristina Fanelli sowie Alberto Maron am Cembalo. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Im Max-Reinhardt-Foyer der Bühne Baden steht am Freitag, 16. Dezember, ab 19.30 Uhr „Sänger Kranner singt Singer“ auf dem Spielplan: Reinwald Kranner und Pavel Singer haben dafür ein Programm mit Songs aus Singers Musicals und berühmten Weihnachtsliedern in jazzigem Stil vorbereitet. Nähere Informationen und Karten bei der Bühne Baden unter 02252/22522, e-mail ticket @ buehnebaden.at und www.buehnebaden.at.

Im Casino Baden hingegen gibt das Ensemble Tritonus am Samstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr ein Weihnachtskonzert mit Ludwig van Beethovens Tripelkonzert op. 56 sowie Arien und Duetten von Wolfgang Amadeus Mozart, Engelbert Humperdinck, Gioachino Rossini u. a. Nähere Informationen und Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/44496-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb.at.

Beim Live-Musik-Karaoke „Limuka feat. Austrofred“ am Samstag, 17. Dezember, ab 21.30 Uhr im Cinema Paradiso St. Pölten begleitet die Limuka-Band live u. a. zu „Mr. Brightside“, „A Whiter Shade of Pale“, „Easy on Me“ „Columbo“, „Ich liebe das Leben“ und „Always Remember Us this Way“. Nähere Informationen unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

„Lux natus est“ heißt es am Samstag, 17. Dezember, im Augustinussaal von Stift Klosterneuburg, wo Bernhard Mikuskovics und Georg Baum ab 19 Uhr mit Gesang, Harfe, Hornpfeife und Maultrommel alte Weihnachtslieder neu interpretieren. Am Sonntag, 18. Dezember, gibt dann Mari Fukumoto aus Weimar ab 15 Uhr auf der Festorgel in der Stiftsbasilika Klosterneuburg ein Orgelkonzert. Nähere Informationen und Karten unter 02243/411-212, e-mail tours @ stift-klosterneuburg.at und www.stift-klosterneuburg.at.

Im Haus der Regionen in Krems/Stein singen und musizieren am Samstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr zwei Familien: die Prömmerinnen, Mutter und drei Töchter, sowie das Trio Crescendo, Großvater, Sohn und Enkelsohn der Familie Endelweber, die unter dem Motto „Auf nach Bethlehem“ traditionelle Advent- und Weihnachtslieder zu Gehör bringen. Den Konzertreigen der Volkskultur Niederösterreich beschließt dann ein „Vokaler Montag“ unter dem Titel „Vielstimmige Weihnacht“ mit Advent- und Weihnachtsliedern sowie Instrumentalmusik von Johann Sebastian Bach bis John Rutter am Montag, 19. Dezember, ab 20 Uhr in der Steiner Pfarrkirche mit dem Hadersdorfer Kirchenchor St. Peter & Paul, dem Kammerchor Vox Humana aus Gumpoldskirchen und dem Saxophon-Quartett Sax Arte. Nähere Informationen und Karten bei der Volkskultur Niederösterreich unter 02732/85015, e-mail office @ volkskulturnoe.at und www.volkskulturnoe.at.

„Es wird scho glei dumpa“ heißt es am Samstag, 17. Dezember, in der Pfarrkirche Paasdorf, wo der Kirchenchor Ladendorf, der Organist Istvan Matyas und Rudi Weiß mit Rezitationen eine adventliche Stunde gestalten. Am Sonntag, 18. Dezember, folgt in der Pfarrkirche Siebenhirten ein Adventkonzert mit der Ortsmusik Siebenhirten und Mia 2 - Birgit und Maria. Beginn ist jeweils um 17 Uhr; Eintritt: freie Spende. Nähere Informationen beim Kulturamt Mistelbach unter 02572/2515-5262 und www.mistelbach.at.

Eine „Volkstümliche Starweihnacht“ gestalten Die Edlseer, Andy Borg, Sigrid & Marina sowie die Nockis am Samstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Zwettl und am Sonntag, 18. Dezember, ab 16 Uhr im NV-Forum in Wieselburg. Nähere Informationen und Karten unter 0664/2835900 und e-mail mostviertelevents @ wibs.at.

Im Rahmen von „recreate. 2022 | ein Dreamival“ gibt Florian Krumpöck am Sonntag, 18. Dezember, ab 17 Uhr im Rathaussaal Weitra einen Benefiz-Klavierabend mit den Balladen Nr. 1 in g-moll op. 23, Nr. 2 in F-Dur op. 38, Nr. 3 in As-Dur op. 47 und Nr. 4 in f-moll op. 52 sowie dem Prélude in cis-moll op. 45 und der Sonate für Klavier Nr. 2 in b-moll op. 35 von Frédéric Chopin. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0660/2813003, e-mail karten @ recreate.at und www.recreate.at.

Ebenfalls am Sonntag, 18. Dezember, findet in der Stadtpfarrkirche St. Stephan in Baden das Kirchenkonzert des Badener Kammerchors statt, bei dem der Chor gemeinsam mit Susanna Pfann an der Orgel und Verena Larsen am Violoncello Werke von Heinrich Schütz, Samuel Scheidt und Johann Sebastian Bach interpretiert. Dazu stehen traditionelle Advent- und Weihnachtslieder sowie anglo-amerikanische Songs auf dem Programm. Beginn ist um 16 Uhr; Eintritt: freie Spende zugunsten der mobilen Kinderkrankenpflege MOKI NÖ. Nähere Informationen bei der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Schließlich bestreiten der MännerXang Loosdorf, Inwendig woarm aus Reinsberg, der Lee University Chorale aus Cleveland, Tennessee, und der Highveld Ridge Regional Choir aus Südafrika am Sonntag, 18. Dezember, ab 14 Uhr in der Stiftskirche von Melk ein Adventsingen. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

