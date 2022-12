Sitzung der NÖ Landesregierung

St. Pölten (OTS/NLK) - Die NÖ Landesregierung hat unter Vorsitz von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner u. a. folgende Beschlüsse gefasst:

Für die Neuerrichtung einer Landesverbandszentrale in Traismauer erhält der Arbeiter Samariterbund Österreich, Landesverband Niederösterreich, eine Förderung in der Höhe von 2.213.700 Euro.

Den niederösterreichischen Gemeinden wurden für das Jahr 2022 Beihilfen im Rahmen des blau-gelben Entlastungspaketes in Höhe von 80.000.000 Euro gewährt.

Zwölf niederösterreichischen Gemeinden und den drei ARGE „Radweg Zarnsdorf“, „Radroute Stempfelbach – Untersiebenbrunn – Lassee – Schlosshof“ und „Radweg Heiligenkreuz – Gaaden“ wurden zur Errichtung von Radverkehrsanlagen in Niederösterreich zu gleichen Teilen aus Mitteln der Bedarfszuweisungen sowie aus dem Ansatz VS 1/1601 nicht rückzahlbare Förderungen von gesamt 1.925.678,12 Euro zur Auszahlung bewilligt.

Weiters wurde beschlossen, für die Herstellung des Kinospielfilms „HAPPYLAND“ einen Finanzierungsbeitrag des Landes Niederösterreich in der Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung zu stellen.

Mit einem dreijährigen Fördervertrag für die Jahre 2023 bis 2025 werden der Universität Salzburg – Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit (IMAREAL) mit Sitz in Krems an der Donau für die anteilige Abdeckung des Sachaufwandes des Forschungsbetriebes und für die anteiligen Personalkosten des Forschungsschwerpunktes „Sensing Materiality and Virtuality“ insgesamt 315.900 Euro seitens des Landes Niederösterreich zur Verfügung gestellt.

Zur anteiligen Unterstützung der Aufwendungen für effektive und effiziente Maßnahmen im Nachwuchsleistungssport in den Sparten „Ski Alpin“, „Snowboard“, „Ski Nordisch“ und „Grasski“ wurde eine Förderung des Landes Niederösterreich an den Landesschiverband Niederösterreich für den Zeitraum 1. Mai 2022 bis 30. April 2023 in Höhe von 180.000 Euro genehmigt.

