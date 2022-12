Heimischer Investmentmarkt performt auch 2022 gut

Arnold Immobilien launcht Online-Marktanalyse

Wien (OTS) - Ab sofort stellt Arnold Immobilien unter www.arnold.investments/de/market aktuelle Marktanalysen bereit. Damit haben Investoren schnellen Zugriff auf das Investitionsgeschehen sowie die Renditenlevel – und das europaweit in den unterschiedlichen Assetklassen. Mit dem Launch der neuen interaktiven Marktanalyse wurden auch die aktuellen Investmentzahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Und die fallen in Österreich, entgegen dem europaweiten Trend, sehr positiv aus. Der heimische Investmentmarkt performt mit etwas mehr als plus 16 % sogar über dem Jahr 2021.„Österreich ist und bleibt ein sicherer Immobilienhafen, wobei wir für die nächsten beiden Quartale eine leichte Abkühlung erwarten“, kommentiert Markus Arnold, Alleineigentümer & CEO, die aktuellen Ergebnisse.

Investitionsgeschehen 3. Quartal 2022

In Österreich betrug das Investmentvolumen im dritten Quartal fast 1 Milliarde Euro, wobei mit rund 470 Millionen Euro rund 47 % auf Transaktionen im Bereich Wohnen in Wien und Linz zurückzuführen sind. Büros sowie Industrie- und Logistikimmobilien waren ebenfalls sehr gefragt – rund ein Fünftel des Transaktionsvolumens entfiel auf diese Assetklassen. Interessant ist, dass das Investitionsgeschehen 2022 bisher fast gleichermaßen von nationalen (49 %) und internationalen (51 %) Kapitalgebern geprägt war. „Damit liegt der Anteil der internationalen Investoren deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt,“ analysiert Martin Ofner, Head of Market Analysis bei Arnold Immobilien, der u.a. für die neue Online-Marktanalyse verantwortlich zeichnet. Der neue interaktive Service wird quartalsweise aktualisiert und bietet einen bequemen Zugang zu den Investmentmärkten der Europäischen Union. Weitere Informationen zu den Immobilieninvestmentmärkten der Europäischen Union: www.arnold.investments/de/market

