APK gewinnt gleich zwei Awards bei den Investment & Pensions Europe (IPE) Awards

Wien (OTS) - Anfang Dezember fand die diesjährige IPE Konferenz mit anschließender Preisverleihung in Rotterdam statt. Die APK Pensionskasse wurde in diesem Jahr gleich doppelt belohnt und konnte zwei begehrte Awards für sich erringen.

Auf nationaler Ebene wurde die APK Pensionskasse AG als Beste Pensionskasse Österreichs prämiert. Darüber hinaus darf man sich auch über den gesamteuropäischen Erfolg in der Rubrik European Fixed Income für die Managementstrategie im für Pensionskassen bedeutenden Anleihensegment freuen. Vor allem die Auszeichnung im gesamteuropäischen Vergleich zeigt, dass man den Vergleich mit größeren europäischen Institutionen nicht scheuen muss. Bereits in früheren Jahren honorierte man die Leistungen der APK Pensionskasse AG mit ähnlichen gesamteuropäische Auszeichnungen. Wortmeldungen der Jury wie „Überragende Ergebnisse in der Outperformance gegenüber der Konkurrenz, die wunderbare Ergebnisse für Ihre Kunden erzielt“ oder „Die ausgezeichnete Anlagestrategie kombiniert mit ESG-Kriterien, zeigen den Weitblick und sorgen für gute längerfristige Ergebnisse“ fassten die Erfolgsfaktoren in kurzen Statements zusammen.

Glückliche Gewinner

Beate Wolf: „Für mich waren die IPE Awards ein ganz besonderes Erlebnis. Mit meinem Team nach so kurzer Zeit schon solche Erfolge feiern zu können macht mich besonders stolz. Der Award Beste Pensionskasse Österreichs zeigt ganz klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ich darf Ihnen verraten, wir haben noch einiges vor.“

„In meiner neuen Rolle als Vorstandsmitglied der APK Pensionskasse freue ich mich über die Bestätigung unserer gemeinsamen Arbeit. Der gesamteuropäische Award bestätigt, dass wir uns selbst als verhältnismäßig kleine europäische Pensionskasse qualitativ im Vorderfeld des gesamteuropäischen Marktes befinden“, so Manfred Brenner.

Über IPE

In ihrem nun 25-jährigen Bestehen würdigt die europäische Fachzeitschrift Investments & Pensions Europe innovative und herausragende neue Managementansätze im Bereich der europäischen Altersvorsorge. Die IPE-Konferenz begeistert Jahr für Jahr mit interessanten Vorträgen und spannenden Diskussionen.

Über die APK Gruppe

Die APK Gruppe ist ein Komplettanbieter im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge mit Standorten in Wien und Linz. Sie betreut über 600.000 Kundinnen und Kunden und verwaltet über sechs Milliarden Euro an Kapital.

Solide und sichere Eigentümerstruktur: Rund zwei Drittel der Anteile an der APK Gruppe stehen im Eigentum von österreichischen Industrieunternehmen, welche die Beteiligung auch im Interesse ihrer eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen. Rund ein Drittel steht im Besitz öffentlicher Einrichtungen, die ebenso penibel auf eine sichere, aber auch ertragreiche Veranlagung ihrer Gelder achten.

