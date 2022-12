25. Fest der Adresslosen: Ein Vierteljahrhundert solidarische Weihnachten in der Wiener Stadthalle

Ein Weihnachtsfest und Geschenkpakete für hunderte bedürftige Menschen in Wien

Wien (OTS/SPW) - Trotz zahlreicher engagierter Betreuungseinrichtungen – sowohl privater, als auch jene der Stadt Wien – ist die Situation für adressenlose-Menschen aktuell alles andere als einfach. Aus diesem Grund luden die Ottakringer Kulturfreunde mit zahlreichen treuen Sponsor*innen und Organisator*innen, allen voran Freiwilligen der SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus und der SPÖ Ottakring, nun nach drei Jahren wieder zum Adresslosenfest.

Dieses konnte heuer wieder in voller Größe stattfinden: Hunderte Menschen mit oder ohne Adresse wurden kamen zum Weihnachtsfest in die Wiener Stadthalle. Neben einer kostenlosen warmen Mahlzeit und Getränken erhielten die Besucher*innen auch Geschenkesäckchen mit Nahrungsmitteln, Kleidung und Hygieneprodukten. Ziel des Fests war auch in diesem Jahr, von Armut betroffene Menschen möglichst niederschwellig zu erreichen und ihnen Hilfsmöglichkeiten und Spenden zukommen zu lassen.

Besonderer Dank gilt den vielen treuen Sponsoren und Organisationen, die das Fest seit vielen Jahren begleiten, so den Partnern Bank Austria, der Stadthalle Wien, Interspar, Ströck, den Magistratsabteilungen 48 und 42, Wojnar‘s, der Volkshilfe Wien, den Wiener Stadtwerken, der SPÖ Wien und dem SPÖ Rathausklub.

„Das Fest der Adressenlosen ist jedes Jahr ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe in Wien“, betonten der Ottakringer Bezirksvorsteher Franz Prokop und der Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus, Dietmar Baurecht. „Unser großer Dank gilt den Organisator*innen, den vielen freiwilligen Helfer*innen und allen treuen Partnern, die das Fest jedes Jahr aufs Neue möglich machen.“

Die Organisator*innen Bernhard Häupl, Stefanie Lamp und Verena Schweiger hielten fest: „Seit einem Vierteljahrhundert findet das Fest für adresslose Menschen nun in der Wiener Stadthalle statt. Die Veranstaltung hat sich im Laufe der Jahre zu einer Institution entwickelt, die aus dem vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender in Wien nicht mehr wegzudenken ist. Neben den zahlreichen wichtigen Angeboten der Stadt ist es eine schöne Möglichkeit, Menschen mit und ohne Adresse ein paar gemütliche, vorweihnachtliche Stunden mit kleinen Geschenken in der Stadthalle zu ermöglichen“, so das Organisator*innenteam.

