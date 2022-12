Jetzt anmelden: Kursangebot für Wiener Exoten-Kunde startet

Buchung ab sofort über exoten-kunde.at möglich/Sachkundenachweis ab 01.01.23 verpflichtend

Wien (OTS/RK) - Wer in Wien Reptilien, Amphibien oder Papageienvögel halten möchte, muss dafür künftig die nötige Sachkunde vorweisen. Die ersten Kurse im Rahmen der „Exoten-Kunde“ starten noch im Dezember. Das Kursangebot ist auf der Website www.exoten-kunde.at abrufbar und wird fortlaufend aktualisiert und erweitert. Ab dem 1. Jänner müssen Halter*innen von exotischen Wildtieren die Bestätigung über den Kursbesuch, den sogenannten Sachkundenachweis, im Zuge der verpflichtenden Meldung ihrer Tiere bei der Behörde vorlegen.

Die Exoten-Kunde unterteilt sich in zwei separate Kursangebote: eines zu Reptilien und Amphibien sowie eines zu Papageienvögeln. Die Sachkundekurse, die von autorisierten Expert*innen vorgetragen werden, dauern jeweils mindestens vier Stunden und sollen vor der Anschaffung des Tieres Grundkenntnisse über den artgemäßen, sicheren und gesetzeskonformen Umgang mit den sensiblen Tierarten vermitteln. Die Kursgebühr beträgt 40 Euro und geht vollständig an die Vortragenden. Die Anzahl der Teilnehmenden ist pro Kurs auf 25 begrenzt. Die Anmeldung erfolgt direkt bei den Anbieter*innen, deren Kurstermine, -orte und Kontaktdaten ab sofort auf der Internet-Seite www.exoten-kunde.at zu finden sind.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Wien diesen wichtigen und von Tierschützer*innen und Expert*innen seit langem vom Bund geforderten Schritt zum Schutze exotischer Tiere in Privathaltung umsetzen konnten und jetzt mit den Sachkundekursen starten können. Wir laden alle Freund*innen von Reptilien, Amphibien und Papageienvögeln dazu ein, die spannenden und hochinteressanten Vorträge zu besuchen“, so Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky. Die Bestätigung über den Kursbesuch muss ab dem 1. Jänner 2023 mit der verpflichtenden Meldung der privaten Haltung von Reptilien, Amphibien und Papageienvögeln bei der zuständigen Behörde, dem Magistrat der Stadt Wien – Veterinäramt und Tierschutz (MA 60), vorgelegt werden.

Meldung von Wildtieren bis 31. Dezember nachholen

Für bereits bestehende Haltungen gilt die Vorgabe zur Absolvierung des Sachkundekurses nicht. Als Nachweis hierfür gilt die rechtzeitige Meldung für die Haltung von Wildtieren nach § 25 Tierschutzgesetz: Wer sein Tier bis zum 31. Dezember 2022 bei der Behörde (nach-)meldet, muss keine Kursbestätigung vorlegen. „Wir möchten aber auch explizit die Menschen, die bereits exotische Heimtiere halten, ermuntern, den Kurs zu besuchen und ihr Wissen mit den vortragenden Expert*innen zu checken beziehungsweise vielleicht sogar zu erweitern“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Wie schon bei der Hunde-Kunde, dem Wiener Sachkundenachweis für neue Hundehalter*innen, hat die Tierschutzombudsstelle Wien gemeinsam mit externen Expert*innen die Inhalte für die Exoten-Kunde entwickelt. „Leider wissen nicht alle Menschen, die ein exotisches Tier halten möchten, auf was sie sich einlassen. Die Herkunft, Bedürfnisse und Pflege der Tiere, aber auch ganz aktuell die Frage nach den Kosten der Haltung sind wichtige Aspekte, über die die Sachkundekurse informieren. Dieses Angebot hilft somit, unüberlegte Anschaffungen im Vorfeld und damit eine Überforderung von Tierhalter*innen und im schlimmsten Fall das Aussetzen von Tieren zu verhindern“, sagt Tierschutzombudsfrau Eva Persy.

Alle Informationen zum Exoten-Sachkundekurs finden Sie auf www.exoten-kunde.at. Die verpflichtende Meldung der privaten Haltung von Wildtieren mit besonderen Ansprüchen ist online hier möglich.

