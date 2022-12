Kartenzahlung für Straßenmagazin Megaphon startet in Graz

Global Payments, Mastercard und die Caritas machen bargeldlose Bezahlung für das Straßenmagazin Megaphon, eine soziale Initiative der Caritas, möglich.

Wien/Graz (OTS) - Laut einer aktuellen Studie der Erste Bank bezahlen bereits 39 Prozent der Österreicher vorwiegend oder ausschließlich mit Karte oder digital. Das hat auch Folgen beim Thema Spenden. Sabine Gollmann, Leiterin Megaphon, Caritas Diözese Graz-Seckau: „Für unsere Straßenverkäufer von Megaphon wird der Verkauf des Straßenmagazins – eine soziale Initiative der Caritas – laufend schwieriger, da immer weniger Menschen heute Bargeld mit sich tragen. Mit dem neuen Projekt von Global Payments und Mastercard wollen wir hier eine alternative Bezahlmöglichkeit anbieten.“ So kann man in Graz und Umgebung seit Anfang Dezember nun bei 18 speziell dafür gekennzeichneten Straßenverkäufern von Megaphon zusätzlich auch mit Karte zahlen. Nach erstem Zuspruch und Interesse sollen weitere dazukommen. Christian Schicker, Head of Business Development, Mastercard Österreich erklärt: „Was in Skandinavien, Großbritannien und anderen Ländern schon längst Standard ist, merkt man auch langsam hierzulande. Auch in Branchen, in denen bisher das Bargeld dominierte, wird sich immer mehr Kartenzahlung gewünscht. Wie im Fall von Megaphon betrifft das ebenfalls Spendensammlungen wohltätiger Organisationen.“ Mario Mathera, Country Manager Global Payments Österreich ergänzt: „Die klassische Spendenbox, in die man Bargeld wirft, füllt sich heute merkbar langsamer und daher sind wir gemeinsam mit Mastercard sehr aktiv, neue Lösungen im Markt einzuführen.“

Handy wird zum Kartenterminal

Eine dieser Lösungen ist GP tom, eine App, die von Zahlungsdienstleister Global Payments entwickelt wurde. Mathera: „Der Aufwand für die Verkäufer ist bei dieser Anwendung wirklich überschaubar. Sie müssen nur die App von Google Play auf ihr eigenes Smartphone herunterladen und einen Vertrag über die Akzeptanz von Zahlungskarten mit Global Payments abschließen – schon kann‘s losgehen. Für die Verkäufer gibt es keine laufenden Kosten, da kein Extra-Gerät benötigt wird und die Käufer können wiederum ganz bequem wie in jedem Supermarkt bezahlen, indem sie einfach ihre Bankomat- oder Kreditkarte, das Handy oder die Smartwatch an das Smartphone des Verkäufers halten.“ GP tom ist eine Lösung die heute bereits auf 1700 Android Geräten österreichweit aufgrund ihrer einfachen Einrichtung, aber auch der günstigen Gebühren sehr erfolgreich von Kleinunternehmern genutzt wird. Die App funktioniert auf allen Handys mit einem NFC-Chip sowie einem Betriebssystem Android 8 und höher.

Die Verkäufer von Megaphon werden von der Caritas, Mastercard und Global Payments in der Einführungsphase begleitet. Schicker: „Es ist schön zu sehen, dass sich die Verkäufer, die GP tom bereits nutzen, über die zusätzliche Bezahllösung ehrlich freuen. Es ist uns ein großes Anliegen, hier nicht nur mit Rat und Tat, sondern auch finanziell zu unterstützen. In Österreich ist das Projekt mit Megaphon ein Pionierprojekt, das wegweisend sein wird.“

Zu Megaphon:

Das Grazer Straßenmagazin „Megaphon“ bietet 270 Menschen Chancen für einen sozialen Aufstieg. Die soziale Initiative verteilt keine Almosen, sondern setzt auf Arbeit als Schlüssel zur Integration. Die Hälfte des Verkaufspreises von drei Euro bleibt den Verkäufern. Der überwiegende Anteil der Verkaufenden sind Menschen mit Migrations- und/oder Fluchthintergrund. Megaphon-Verkäufer brauchen aber eine Registrierung beziehungsweise eine Lizenz der Caritas. Für die Registrierung ist es irrelevant, woher die Menschen kommen und über welchen rechtlichen Status sie verfügen. Das Straßenmagazin Megaphon finanziert sich über den Verkauf selbst, den Anzeigenverkauf, Förderungen vom Land Steiermark, der Stadt Graz sowie über die Caritas.

Über Global Payments

Das Unternehmen ist der weltweit größte Anbieter von Zahlungsdienstleistungen und -technologien. Das Unternehmen ist in 100 Ländern tätig, beschäftigt 24.000 Mitarbeiter und betreut 3,5 Millionen Händler. Jährlich wickelt Global Payments über 50 Milliarden Transaktionen ab. Dabei konzentriert sich der Zahlungsdienstleister vor allem auf kleinere Händler und Unternehmer und sorgt dafür, dass Kunden sowohl in traditionellen Geschäften als auch im Internet mit ihrer Karte bezahlen können. Mehr Infos unter: www.globalpayments.at

Über Mastercard

Mastercard (NYSE: MA) ist ein internationales Technologieunternehmen im Zahlungsverkehr. Unser Ziel ist es, eine inklusive, digitale Wirtschaft voranzutreiben, von der alle Beteiligten weltweit profitieren. Deshalb sorgen wir dafür, dass Zahlungen sicher, einfach und effizient abgewickelt und für jeden zugänglich gemacht werden. Unsere Innovationen und Lösungen basieren auf sicheren Daten und Netzwerken und helfen Einzelpersonen, Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen, die Bandbreite ihrer Möglichkeiten voll auszuschöpfen. Unser „Decency Quotient“ prägt unsere Unternehmenskultur und all unsere Aktivitäten. Mit Verbindungen in mehr als 210 Ländern und Gebieten tragen wir so zu einer nachhaltigen Welt bei, die für alle vielfältige Möglichkeiten eröffnet. Folgen Sie uns auf Twitter unter @MastercardAUT und besuchen Sie unseren Newsroom, um auf dem Laufenden zu bleiben.

