aws Prototypenförderung: 26 Projekte werden unterstützt

Das Förderprogramm „Vorsprung durch Wissenstransfer in MINT/LifeScience“ unterstützt herausragende Prototypenprojekte an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen.

Wien (OTS) - Die österreichischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind wichtige Orte der Innovation. In Form der anwendbaren Ergebnisse zeigen diese nicht nur wissenschaftliche Expertise, sondern gleichzeitig auch großes wirtschaftliches Potenzial. Dennoch gilt es gerade in der Anfangsphase, bei der Umsetzung von Forschungsresultaten in vermarktbare Produkte, eine Reihe von Herausforderungen zu meistern. Vielen Projektteams fehlt es an finanziellen und personellen Ressourcen, um die Funktionalität der Innovation nachzuweisen.

Mit der aws Prototypenförderung werden Projekte in dieser frühen Phase unterstützt. In der aktuellen Förderungsrunde wurden 17 Projekte von einer Expert*innen-Jury für eine Förderung empfohlen. Die Förderungszusagen betragen mehr als 680.000 Euro. Insgesamt wurden heuer damit 26 Projekte mit einer Förderungssumme von mehr als 1,1 Mio. Euro unterstützt.

Verwertungsmöglichkeiten steigern

Bei der aws Prototypenförderung werden Projekte mit bis zu 50.000 Euro unterstützt. Damit können Finanzierungslücken geschlossen und wichtige Impulse für den Wissenstransfer von akademischen Forschungsergebnissen in Richtung wirtschaftlicher Verwertung gesetzt werden. Gefördert wird der Nachweis der technischen Machbarkeit von Forschungsergebnissen. Damit werden wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeiten für patentierte und potenziell patentfähige Innovationen signifikant gesteigert.

Die geförderten Projekte decken ein breites Technologiespektrum ab und reichen von einer neuen digitalen Anwendung in der Landwirtschaft über verbesserte Solarkollektoren, einer innovativen Wasserstofftechnologie oder einer besseren Messmethode für den Verschleiß von Sägebändern bis hin zu medizinischen Anwendungen, wie z.B. die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Fettleibigkeit, Pilzerkrankungen oder Schmerz.

Auswahl an geförderten Projekten:

Abfall zu Abwasch: Herstellung biobasierter Tenside

Tenside sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie sind nicht nur in Wasch- und Reinigungsmitteln enthalten, sondern auch wichtige Bestandteile in Farben, Kosmetika, in der Lebensmittelherstellung. Tenside werden in der chemischen-, pharmazeutischen- und der Agrarindustrie eingesetzt. Großteils basieren diese aber auf fossilen Rohstoffen und werden nicht nachhaltig produziert. Nur circa fünf Prozent der weltweiten Tenside gelten als vollständig biobasiert. Hier setzt das Prototypen-Projekt der Universität Graz an. Mittels grüner Chemie sollen aus Abfällen und Nebenströmen neuartige und biobasierte Tenside hergestellt werden. Die entwickelten Synthesestrategien reduzieren anfallende Nebenprodukte deutlich.



Speicherung und Erzeugung von grünem Wasserstoff

Wasserstoff ist in der Produktion von Dünger, Raffinerieprodukten oder Plattformchemikalien für die chemische- und pharmazeutische Industrie eine Basischemikalie. Aktuell wird er hauptsächlich aus fossilen Rohstoffen gewonnen. Im geförderten Prototypen-Projekt der Technischen Universität Graz wird grüner Wasserstoff durch ein sogenanntes Chemical-Looping Verfahren hergestellt. Dabei kann Wasserstoff dezentral aus erneuerbaren Rest- und Abfallstoffen aus landwirtschaftlichen und industriellen Betrieben hergestellt sowie in Form von Eisen als neuem Energieträger gespeichert und transportiert werden. Die hohe Verfügbarkeit von Biomasse in Österreich bietet eine exzellente Voraussetzung für die Anwendung der Technologie.

Ski mit Textilbetonkern für neue Leistungsdimensionen

Der Ski-Kern ist seit jeher das Herzstück eines jeden Skis und prägt seine charakteristischen Eigenschaften. Bis heute wird der Kern fast ausschließlich aus Holz gefertigt. Im geförderten Prototypen-Projekt der Technischen Universität Wien werden innovative Skier entwickelt, die deutlich belastbarer, tragfähiger und dynamischer sind. Der Ski-Kern besteht dabei aus textilbewehrtem Beton. Insbesondere bei der Vorspannung der Ski ergeben sich durch den neuen Kern ganz neue Variations-Möglichkeiten.

