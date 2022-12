Offener Brief an Frau Bundesministerin Leonore Gewessler

Jetzt endlich handeln – Wiedereinführung der Führerscheinprüfung auf Türkisch

Wien (OTS) - Sehr geehrte Bundesministerin Gewessler!

Wir wenden uns mit einem wichtigen Anliegen an Sie: Der Erlass Ihres Vorgängers Norbert Hofer, dass Führerscheinprüfungen ab dem 1. Juni 2019 nicht mehr auf Türkisch abgehalten werden dürfen, quält tausende Fahrschüler:innen in Österreich. Zum Zeitpunkt der Streichung war Türkisch die zweithäufigste Prüfungssprache!

Die angeführten Gründe für den diskriminierenden Erlass, durch den damaligen FPÖ Minister, sind nicht nur vorgeschoben und höhnisch, sondern entbehren jeglicher Vernunft.

Die Kosten, die lediglich wenige tausend Euro betragen würden, wären für den Staat nicht finanzierbar.

Der Erwerb der deutschen Sprache würde durch dieses Angebot nicht erfolgen.

Angebote auf Türkisch würden andere ethnische Minderheiten diskriminieren.

Gerade die Möglichkeit an Mehrsprachigkeit fördert die Teilhabe an der Gesellschaft durch Menschen mit Migrationsbiographie. Nicht zuletzt ermöglicht ein Führerschein ihren BesitzerInnen mehr Mobilität und erweitert Einstiegschancen in die Berufswelt.

Die strukturelle Integration von Menschen beschleunigt in Folge den Spracherwerb mehr als jede diskriminierende Maßnahme.

Laut Fachleuten, führen sprachliche Einschränkungen beim Erwerb des Führerscheins zum Auswendiglernen der Inhalte. Diese Diskriminierung benachteiligt nicht nur tausende Mitmenschen sondern gefährdet auch die Verkehrssicherheit somit auf Österreichs Straßen.

Wir, als SÖZ sind uns sicher, dass eine Wiedereinführung der Führerscheinprüfung auf Türkisch sowie die Neueinführung der Sprachen: Spanisch, Russisch, Ukrainisch, Albanisch, Dari, Farsi, Indisch & Arabisch die LenkerInnen-Kompetenz auf Österreichs Straßen spürbar steigert.

Wir ersuchen um die Umsetzung dieser wichtigen Maßnahme im Sinne aller Verkehrsteilnehmer:innen in Österreich!

Hochachtungsvoll!

Hakan Gördü MSc

SÖZ – Parteivorsitzender

