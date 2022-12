Hanger: SPÖ sollte sich um ihren roten EU-Skandal kümmern

Korruptionsskandal im EU-Parlament umfasst laut Medienberichten Sozialdemokraten aus mindestens drei Ländern

Wien (OTS) - "Die SPÖ sollte sich um ihren roten EU-Skandal kümmern, anstatt sich an der Volkspartei abzuarbeiten und einmal mehr mitten in der Krise Neuwahlen zu fordern. Denn der unfassbare Korruptionsskandal im EU-Parlament umfasst laut Medienberichten Sozialdemokraten aus mindestens drei Ländern", betont Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, der auf die Liste an Verdächtigen verweist: Eva Kaili, bisherige Vizepräsidentin des Europaparlaments und griechische Sozialdemokratin, Antonio Panzeri, ehemaliger Gewerkschafter und Politiker der italienischen Sozialdemokratie, Luca Visentini, amtierender Generalsekretär des Internationalen Gewerkschaftsbunds, Francesco Giorgi, langjähriger parlamentarischer Mitarbeiter für Abgeordnete der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, sowie Marc Tarabella, belgischer EU-Abgeodneter.

"Das Vertrauen in die Institutionen der Europäischen Union ist durch den Korruptionsskandal stark erschüttert. Klar ist: Die europäische Sozialdemokratie trägt dafür die Verantwortung und muss rasch für Aufklärung sorgen. Davon ist auch die SPÖ-Delegation in Brüssel nicht ausgenommen. Verantwortung zu übernehmen ist für die SPÖ jedoch ein Fremdwort", so Hanger abschließend. (Schluss)

