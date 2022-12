Widerruf von Frau Laura Sachslehner

Ehemalige ÖVP-Generalsekretärin zieht Äußerungen über Stefan A. Sengl zurück

Wien (OTS) - Frau Laura Sachslehner hat in einer OTS-Aussendung vom 28.05.2022 Aussagen über Herrn Stefan A. Sengl, Miteigentümer der Agentur „The Skills Group GmbH“, verbreitet, die sich nach Durchführung eines gerichtlichen Verfahrens als unzutreffend herausgestellt haben.

Frau Sachslehner widerruft daher ausdrücklich ihre Behauptung, Herr Stefan A. Sengl sei federführend verantwortlich für eine Fake-Website. Sie nimmt zugleich zur Kenntnis, dass Herr Stefan A. Sengl Wert auf die Feststellung legt, im Zuge des Nationalratswahlkampfes der SPÖ im Jahr 2017 nicht in eine (von Frau Sachslehner so bezeichnete) SPÖ-Schmutzkübelkampagne involviert gewesen zu sein; sie wird daher auch diese Behauptung nicht mehr wiederholen.

