MSCI erhöht ESG-Rating der Generali auf AAA

Generali erreicht bestmögliche Bewertung und ist laut MSCI in den Bereichen Klimaschutz, Unternehmensführung, verantwortungsvolles Investieren und Cybersicherheit führend.

Mailand (OTS) - Die Generali erhält im ESG-Rating 2022 von Morgan Stanley Capital Investment (MSCI) die höchstmögliche Bewertung und wurde von AA auf AAA hochgestuft. Das führende internationale ESG-Rating-Unternehmen beurteilt weltweit fast 3.000 Unternehmen.

Die Bewertung von MSCI ergab, dass die Generali in ihrer Branche Best Practices anwendet, um klimabezogene Risiken beim Underwriting, bei der Modellierung und bei Produkten im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel und dessen Abschwächung zu mindern. MSCI hob auch die führende Rolle der Generali in ihrem Sektor bei sozialen Themen hervor, einschließlich Datenschutz und Datensicherheit, Personalmanagement und verantwortungsvolle Investitionen.

Das Rating würdigte zudem die führende Rolle der Generali im Bereich Corporate Governance. Darüber hinaus wurde bei der Bewertung der mehrheitlich unabhängige Verwaltungsrat, der unabhängige Verwaltungsratsvorsitz sowie die Aufteilung der Rollen zwischen Verwaltungsratsvorsitzendem und CEO hervorgehoben. Außerdem wurde die ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern im Vorstand als Hilfe für eine starke Kontrolle des Managements und die Ausrichtung an den Interessen der Anleger unterstrichen.

Generali hat die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihres Strategieplans "Lifetime Partner 24: Driving Growth" gestellt, um als verantwortungsbewusste Versicherung, Investorin, Arbeitgeberin und Corporate Citizen einen Beitrag zum Aufbau einer widerstandsfähigeren und gerechteren Gesellschaft zu leisten.

Philippe Donnet, Group CEO der Generali, sagte: „Wir integrieren Nachhaltigkeit in alle unsere Aktivitäten, wie im Strategieplan 'Lifetime Partner 24: Driving Growth' festgelegt. MSCI hat unsere herausragenden Leistungen bei der Umsetzung eines branchenführenden Ansatzes zur Nachhaltigkeit anerkannt, der mit den Interessen der Anleger im Einklang steht. Die Erhöhung auf AAA, die beste Ratingnote von MSCI, ist eine Leistung, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Generali stolz sein können."

MSCI ESG Research bietet eingehende Untersuchungen, Bewertungen und Analysen der umwelt-, sozial- und Governance-bezogenen Geschäftspraktiken von tausenden Unternehmen weltweit an. Die Untersuchungen sollen institutionellen Anlegern dabei helfen, Risiken und Chancen zu erkennen, die bei herkömmlichen Anlageanalysen möglicherweise übersehen werden. Die MSCI ESG-Ratings werden auch bei der Konstruktion der MSCI ESG-Indizes verwendet, die von MSCI, Inc. erstellt werden.

Der Text ist eine Übersetzung aus dem Englischen: Es gilt die Original-Pressemitteilung der Generali Group, diese finden Sie hier.



GENERALI GROUP



Die Generali ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Beitragseinnahmen von insgesamt 75,8 Mrd. € im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, hat der Konzern eine führende Position in Europa und eine wachsende Präsenz in Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Engagement als Lifetime Partner für die Kund_innen, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Der Konzern hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.



