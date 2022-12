Grüne Wien/Kickert zu Zusatzbudget VHS: Wiederkehrs Kapitulation vor SP-Misswirtschaft

Wien (OTS) - “Was seit Anfang Oktober bereits als Gerücht kolportiert wurde, wird nun durch die Kündigungen der Mitarbeiter:innen und der Ankündigung von Bildungsstadtrat Wiederkehr bestätigt: Die Wiener Volkshochschulen GmbH bekommt unter der Bedingung eines raschen Personalabbaus für das kommende Jahr 5 Millionen Euro extra, damit sie für das Jahr 2023 ausgeglichen budgetieren kann”, beschreibt stv. Klubobfrau Jennifer Kickert den im Gerücht beschriebenen “Deal” zur Rettung der Wiener Volkshochschulen GmbH vor der Insolvenz.

Die prekäre Situation der Wiener Volkshochschulen ist seit Jahren bekannt und die Verluste wurden bisher mit den Rücklagen ausgeglichen. Nun sind diese Rücklagen aufgebraucht.

"Hinweise auf ein Sanierungskonzept seit 2018 sind reine Schutzbehauptungen, da weder die Geschäftsführung entsprechende Maßnahmen ergriffen, noch in den Aufsichtsgremien Nachweise für Sanierungsschritte eingefordert wurden. Eine Vielzahl von externen Beratungsleistungen wurden bezahlt, daraus folgende Umsetzungsschritte sind nicht bekannt", so Kickert.



“Hier wird eine ehrwürdige Institution der Erwachsenenbildung und ein wichtiger Bestandteil der Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Wien sehenden Auges an die Wand gefahren, weil die SPÖ lieber in die Tasche der Steuerzahler:innen greift und Inkompetenz bei Parteifreunden deckt als notwendige personelle Konsequenzen an der Spitze der VHS zu ziehen. Und die Neos spielen bei diesem unwürdigen Spiel mit”, so Kickert abschließend.

