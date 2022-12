Das war der Advent auf der GARTEN TULLN

Rund 2.500 Besucherinnen und Besucher genossen die vorweihnachtliche Stimmung in der ‚Natur im Garten‘ Erlebniswelt

St.Pölten (OTS) - Das Areal der Landesgartenschau verwandelte sich am vergangenen Wochenende in ein vorweihnachtliches Paradies. Attraktionen wie Winterführungen durch die 70 Schaugärten, musikalische und literarische Vorführungen sowie Alpaka- und Lama-Spaziergänge waren besondere Erlebnisse für die ganze Familie. Auch im Winter ließen sich in den Gärten viele Schönheiten entdecken und die Natur erleben.

Franz Gruber, Geschäftsführer der GARTEN TULLN: „Pandemiebedingt knüpften wir an die erfolgreiche Premiere eines Adventmarkts im Jahr 2019 an. Das umfassende Angebot und das ungebrochene Interesse an unseren ökologischen Gärten waren einmal mehr Grund für viele Besuche.“

Für junge und jung gebliebene Besucherinnen und Besucher war die liebevoll gestaltete „Natur im Garten“ Bastelstation der richtige Anziehungspunkt zum Selberbasteln von Weihnachtsgeschenken. Besonders beliebt waren jene Weihnachtsgeschenke, die im Naturgarten für die Tierwelt attraktiv sind.

Nach dem Advent schließt DIE GARTEN TULLN nun endgültig ihre Gartentore für das Jahr 2022. Doch der nächste Frühling kommt bestimmt – und die Eröffnung der Saison ist für 9. April 2023 geplant. „Erfreuen Sie Ihre Liebsten mit einer vergünstigten Saisonkarte, um auch die neuesten ökologischen Gartentrends nicht zu verpassen“, lädt Landesrat Martin Eichtinger alle Naturgartenfans ein, DIE GARTEN TULLN auch im kommenden Jahr zu besuchen.

Die vergünstigte Saisonkarte kann im Onlineshop unter

https://www.diegartentulln.at/ticketshop bestellt werden.

Weiter Informationen: Mag. Franz X. Hebenstreit, Pressesprecher, +43 2272/619 60 157, franz.hebenstreit @ naturimgarten.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse