Umweltdachverband begrüßt die Biodiversitätsstrategie 2030: Biodiversitätsschutz ist Lebens- und Klimaschutz!

- Mainstreaming Biodiversität: Unser Naturerbe jetzt gemeinsam und sektorenübergreifend erfolgreich schützen

Nur wenn Biodiversitätsschutz über alle Branchen aktiv in unternehmerische, strategische und fördertechnische Planungen einbezogen wird, haben gefährdete Arten und Ökosysteme eine Überlebenschance. Insofern müssen auch Klima- und Naturschutz gemeinsam umgesetzt werden. Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes

Wien (OTS) - Der Umweltdachverband begrüßt die heute veröffentlichte Österreichische Biodiversitätsstrategie 2030, die mithelfen soll, unser aller Lebensgrundlage zu sichern. „Wir müssen jetzt sektorenübergreifend Verantwortung für unser Naturerbe übernehmen, bei der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung ebenso wie beim Ausbau der erneuerbaren Energien. ,Mainstrea­ming Biodiversität‘ – also Schutz und Förderung von Biodiversität in allen Sektoren zu berücksich­tigen – ist eines der wichtigsten Vorhaben unserer Zeit. Nur wenn Biodiversitätsschutz über alle Branchen aktiv in unternehmerische, strategische und fördertechnische Planungen einbezogen wird, haben gefährdete Arten und Ökosysteme eine Überlebenschance. Insofern müssen auch Klima- und Naturschutz gemeinsam umgesetzt werden. Die Biodiversitätsstrategie hat u. a. zum Ziel, die erforderliche Erweiterung und Vernetzung von Schutzgebieten anzugehen und den Zustand von 30 % der gefährdeten Lebensraumtypen und Arten in Österreich maßgeblich zu verbessern. Die Funktionstüchtigkeit von Mooren, Wäldern und Böden ist zentrale Grundlage für die CO2-Speicherung und damit die Erreichung der Klimaziele. Im Grünland sollen z. B. Feuchtwiesen wiederhergestellt werden, damit gefährdete Arten wie Bekassine oder Sumpf-Gladiole überleben können. Diese wertvollen Wasserreservoire sind überdies immer wichtigerer Schutz vor Dürre in Zeiten des Klimawandels. Für das Ziel, in der EU 10 % strenge Schutzgebiete zu etablieren, soll nun auch in Österreich ein partizipativer Prozess initiiert werden. Deshalb müssen jetzt alle Akteure gemeinsam Verantwortung übernehmen – dann kann die Strategie das wirksame Naturschutzinstrument sein, das wir dringend brauchen!“, betont Franz Maier, Präsident des Umweltdachverbandes.

