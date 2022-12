TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg: 150 Jahre Eisenbahn in Vorarlberg – Von der Dampflok zur Hochgeschwindigkeitsbahn

Am 17. Dezember um 16.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am 1. Juli 1872 nahm die erste Eisenbahn, „die k.k. privilegierte Bahn“, in Vorarlberg ihren Betrieb auf. Zuerst nur auf der Strecke Lochau – Bregenz – Bludenz, danach folgten Verbindungen nach Lindau in Deutschland und nach Buchs in die Schweiz. Unter den treibenden Kräften war der Unternehmer Carl Ganahl, der mit der Bahn der Industrie im Land einen ordentlichen Schub verpasst hat. Ohne die Eisenbahn wäre die Entwicklung Vorarlbergs vom Agrarland zu einem bedeutenden Industriestandort nicht möglich gewesen. Der Bau der Arlbergbahn und damit die Anbindung an das Bahnnetz der Monarchie war ein weiterer Meilenstein für die Eisenbahn in Vorarlberg. Der Film „150 Jahre Eisenbahn in Vorarlberg – Von der Dampflok zur Hochgeschwindigkeitsbahn“ beleuchtet aber auch die Bedeutung der Bregenzerwaldbahn sowie der Montafonerbahn.

„150 Jahre Eisenbahn in Vorarlberg – Von der Dampflok zur Hochgeschwindigkeitsbahn“ ist am 17. Dezember 2022, um 16.30 Uhr in der Reihe „Erlebnis Österreich am Samstag“ in ORF 2 zu sehen.

Gestaltung: Jürgen Sebö

Kamera: Günter Assmann, Mike Tavera, Dominik Winterholer

Schnitt: Joachim Mark

Redaktion: Angelika Simma-Wallinger

Gesamtleitung: Markus Klement

