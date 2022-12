50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER - Theater in echt und in Serie

Selber mitspielen anstatt nur “binge-watching”: Innovative Event-Formatentwickler präsentieren 1. interaktive Live-Serie in Wien

Wien (OTS) - 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER bietet ein interaktives Live-Theater im Serienformat. Das Publikum spielt direkt mit den Schauspieler*innen an echten Schauplätzen mitten in Wien. Die Teilnehmer*innen erleben die Handlung mit den Figuren der Serie, entdecken nach und nach Geheimnisse und Hintergründe und entscheiden durch ihr eigenes Handeln, wie sich die Geschichte entwickelt. Staffel 1 startet mit 5 Folgen am 6. März 2023; Tickets und weitere Infos gibt es ab sofort auf www.50ways.at.



Nichts ist spannender als eine Geschichte, die in der Realität spielt und das Publikum zum Teil der Handlung macht , davon sind Florian Neumann, Co-Founder der Live-Formatentwickler FIRMA für den ABLAUF von DINGEN, kurz FAD, und der Eventprofi Vince Weissbacher, Geschäftsführer der Agentur a/fund, überzeugt. “Netflix hat bewiesen, welchen Sog Storywelten entwickeln können, wenn sie über mehrere Folgen aufgebaut werden - dieses Eintauchen wollen wir mit unserer Live-Serie für das Publikum in echt anbieten ”, so Produzent Weissbacher. Autor und Regisseur Neumann ergänzt: “ In den letzten Jahren haben wir sehr erfolgreich mit STADTABENTEUER viele immersive Stücke realisiert, bei denen das Publikum als Teil der Geschichten die Handlung geprägt hat. Dem wollen wir eine weitere Dimension hinzufügen und mit 50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER eine Binge-Experience inszenieren. Das vielschichtige Storytelling über die Staffel einer Serie bietet dem Publikum noch mehr Möglichkeiten, in die Handlung einzutauchen und sie aktiv mitzugestalten. ”



50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER Folge 1

Staffel 1/ FOLGE 1: Der Engelskutscher

Datum: 06.03.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.50ways.at/tickets/

50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER Folge 2

Staffel 1/ FOLGE 2: #eisBERGDOKTOR

Datum: 09.03.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.50ways.at/tickets/

50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER Folge 3

Staffel 1/ FOLGE 3: Im Namen des Herzen

Datum: 13.03.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.50ways.at/tickets/

50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER Folge 4

Staffel 1/ FOLGE 4: REAL is just a four letter word

Datum: 16.03.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

50 WAYS TO LEAVE YOUR LOVER Folge 5/ Staffel-Finale

Staffel 1/ FOLGE 5: Der ungelebte Tod

Datum: 20.03.2023, 19:00 - 21:30 Uhr

Ort: Wien, Österreich

Url: https://www.50ways.at/tickets/

