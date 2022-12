FPÖ – Amesbauer: Illegale Masseneinwanderung wirkt sich auf die Sicherheit in Österreich aus!

Fremde Tatverdächtige, insbesondere Afghanen, fallen negativ in der Kriminalitätsstatistik auf!

Wien (OTS) - „Die illegale Masseneinwanderung wirkt sich direkt auf die Sicherheit in Österreich aus. Die Kriminalitätsstatistiken sprechen eine deutliche Sprache. Allein diese Tatsache bestätigt die gewaltige Verantwortungslosigkeit der schwarz-grünen Bundesregierung im Zusammenhang mit der aktuellen ‚neuen Völkerwanderung‘ sowie das fundamentale Totalversagen im Hinblick auf den Umgang damit“, reagierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer auf einen aktuellen Artikel in der Tageszeitung „Kurier“. Der Anteil von ausländischen Tatverdächtigen sei demnach im Vorjahr bei 39 Prozent gelegen, während diese Personengruppe 17 Prozent der Wohnbevölkerung ausmache. Insbesondere Afghanen seien auffällig, berichtete der „Kurier“, wobei Sexualstraftaten hier besonders negativ hervorstechen würden.

Diese publizierten Daten seien wenig überraschend und bereits bekannt, betonte Amesbauer: „Das ist auch mitunter ein Grund, warum die österreichische Bevölkerung völlig zurecht keine illegale Masseneinwanderung haben möchte. Schon gar nicht in diesem gewaltigen Ausmaß wie sie zuletzt unter ÖVP-Verantwortung stattfand und schon überhaupt nicht aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum oder dem Mittleren Osten wie zum Beispiel aus Afghanistan, wo zigtausende junge Männer mit einem völlig anderem Welt-, Gesellschafts- und Frauenbild den Weg durch unzählige sichere Drittstaaten ausgerechnet nach Österreich suchen. Das sind im überwiegenden Ausmaß Wirtschaftsmigranten, die unser großzügiges Sozialsystem ausnutzen und in großer Zahl letztlich in der Kriminalitätsstatistik und in den Justizanstalten wieder auftauchen!“

„Dass ÖVP-Innenminister Karner in parlamentarischen Anfragen zuletzt überhaupt keine Angaben mehr zu Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik gemacht hat, spricht hier auch für sich selbst. Der vorliegende Artikel zeigt schließlich die ungeschönte Wahrheit auf, bei der die aktuelle Bundesregierung, insbesondere der ÖVP-Innenminister völlig versagt“, so Amesbauer, der abschließend festhielt: „Es ist kein Wunder, dass sich die Österreicher angewidert von der Asyl- und Migrationspolitik der ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS abwenden. Wir Freiheitliche sind die einzige Partei, die einen konsequenten und glaubwürdigen Weg im Kampf gegen die illegale Masseneinwanderung gehen.“

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at