Uni pennt - Erde brennt: Große Abzugsdemonstration der Besetzung

Die Studierenden verlassen nach einem Monat Besetzung den Hörsaal der Uni Wien

Wien (OTS) - Die Protestbewegung Erde Brennt Uni Wien zieht nach einem Monat Protest mit einer Demonstration aus dem besetzten Hörsaal aus. Doch der Protest geht weiter.

Seit dem 16. November besetzen die Studierenden den größten Hörsaal am Uni Campus Wien. Dabei fordern sie klimagerechte, soziale und bildungsgerechte Maßnahmen seitens Universität und Politik. Konkrete Forderungen sind beispielsweise der Ausstieg aus fossilen Energien, die Umsetzung einer Übergewinnsteuer und ein ausreichendes Hochschulbudget.

“ Das Verhalten des Rektorats ist inakzeptabel! Nach einem Monat Besetzung bietet das Rektorat nur Scheinlösungen. Anstatt über die Umsetzung der Forderungen nachzudenken, wollte das Rektorat nur über unseren Abzug sprechen. Außerdem hat die Uni Wien die Heizung im Hörsaal ausgeschaltet und mitten im Winter die Klimaanlage aufgedreht, nur um uns loszuwerden ", so Bruno Sanzenbacher, Sprecherin von Erde Brennt.

„ Die Bewegung wächst, gerade heute wurden zwei weitere Universitäten in Österreich besetzt, die Technische Universität Wien und die Universität in Graz. Der Protest von Erde Brennt endet nicht mit der heutigen Demonstration. Die Besetzung der Uni Wien war nur der Anfang. Wir werden laufend mehr Menschen, immer lauter und vor allem noch viel mutiger ”, so Amina Guggenbichler, Sprecherin der Erde-Brennt-Bewegung in Wien.

Heute wurde von den Studierenden der acht besetzten Universitäten ein gemeinsamer Brief an das Bildungsministerium geschickt. In diesem fordern sie das Ministerium auf, ihre Verantwortung gegenüber den herrschenden Krisen und deren Bewältigung ernst und wahrzunehmen. (siehe website: https://erdebrennt.at/ )

Eines steht fest: Der Protest soll so lange weitergehen, bis alle Forderungen erfüllt sind und bis von Politik und Universitäten Maßnahmen für eine klimagerechte, soziale und bildungsgerechte Zukunft umgesetzt wurden. Schon Anfang des kommenden Jahres soll es eine weitere weltweite Besetzungs-Welle ausgehend von End Fossil geben.

Link für Fotos und Videos: https://flic.kr/s/aHBqjAiK6e

Rückfragen & Kontakt:

Amina Guggenbichler

Sprecherin Erde Brennt

am.guggenbichler-erdebrennt @ gmx.at

+43 (0) 660 2912862



Bruno Sanzenbacher

Sprecherin Erde Brennt

b.sanzenbacher-erdebrennt @ gmx.at

+43 (0) 681 20881540



ÖH Uni Wien - Referat für Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0) 676 90 25 332

presse @ oeh.univie.ac.at

http://www.oeh.univie.ac.at/