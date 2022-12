Neuer Podcast des Presserats: „Über.Medien.Ethik.“

Wien (OTS) - Der Österreichische Presserat startet mit 12.12.2022 einen eigenen Podcast mit dem Titel „Über.Medien.Ethik“. Die Podcast-Reihe wurde mit „VsUM.tv“ entwickelt und erscheint vorerst einmal pro Monat. Durch die Sendungen führen Medienproduzentin Iris Haschek und Luis Paulitsch vom Presserat.

Im Podcast werden Themen aus den Bereichen, Medienethik, Journalismus und Pressefreiheit aufgearbeitet; es kommen verschiedene Expert:innen, Journalist:innen und Vertreter:innen des Presserats zu Wort. Das Format soll dazu beitragen, das Bewusstsein für medienethische Fragen und die Medienselbstkontrolle in Österreich zu stärken. Die gesamte Produktion erfolgte in Kooperation mit dem Verein „VsUM“ und wurde von Inspiris Film produziert. Ein weiterer Kooperationspartner ist „ORANGE 94.0“, das die Folgen in sein Programm aufnimmt.

Die Gesprächspartner:innen in den ersten sechs Folgen sind Clara Akinyosoye, Ingrid Brodnig, Gerald Grünberger, Simon Inou, Golli Marboe, Duygu Özkan, Petra Ramsauer, Christian Schicha, Alexander Warzilek, Yvonne Widler, Astrid Zimmermann, u.v.a. Ausgewählte Interviews werden zwischen den sechs Folgen zusätzlich als Einzelgespräche veröffentlicht.

Eike Kullmann, Präsident des Presserats, zum neuen Format: „Der Presserat hat in den vergangenen Jahren seine Öffentlichkeitsarbeit sukzessive ausgebaut. Es ist erfreulich, dass mit dem Podcast nun ein noch breiteres Publikum mit der Arbeit des Presserats vertraut wird.“

Die erste Folge ist ab sofort auf allen wichtigen Podcast-Plattformen sowie auf der Homepage des Presserats verfügbar und wird heute um 14:00 auf „Radio ORANGE 94.0“ ausgestrahlt. Darin geht es um den journalistischen Umgang mit den Morden an Frauen, die getötet werden, weil sie Frauen sind – um Femizide. Wie sollten Medien über diese Gewalttaten berichten und welche Begriffe gilt es zu vermeiden? Zu Wort kommen u.a. Andrea Brem, Tessa Prager und Yvonne Widler.

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Warzilek, Geschäftsführer, Tel.: 01-2369984-01