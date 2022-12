„Report“: Inflationsentwicklung, Testwahlen am Land und Experten über mögliche Szenarien für Kriegsende in der Ukraine

Am 13. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2; Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik und Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr zu Gast im Studio

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 13. Dezember 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Teuerung – kein Ende in Sicht?

Das Jahr 2022 war von Beginn an ein Krisenjahr: Die Corona-Krise mit ihren gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen ging mit dem Ukraine-Krieg in eine Teuerungs- und Energiekrise über. Die Regierung hat recht schnell Entlastungspakete geschnürt und die Verteilung an alle Einkommensschichten mit schneller Hilfe gerechtfertigt. Fachleute kritisieren dieses Gießkannenprinzip und auch viele in der Bevölkerung sind trotz dieser Geldgeschenke unzufrieden und fragen sich, wie es im nächsten Jahr weitergehen wird. Laura Franz, Sophie-Kristin Hausberger und Helga Lazar über Abhängigkeiten, Auswirkungen und Aussichten.

Testwahlen am Land

Im kommenden Jahr wird in gleich drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Alle drei gelten auch als wichtige Testwahlen für die Bundesregierung. In Niederösterreich verteidigt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ihre absolute Mehrheit. Laut Umfragen kann auch sie sich dem Abwärtstrend der Bundes-ÖVP nicht entziehen und muss mit deutlichen Verlusten rechnen. Auch in Salzburg wird der amtierende ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer sein letztes Ergebnis nicht halten können und bei den Grünen geht es in Salzburg um die Regierungsbeteiligung. Im früher blauen Kernland Kärnten könnte der amtierende SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser durch den Aufschwung der Bundes-FPÖ unter Druck geraten. Ein analytischer Ausblick von Martin Pusch und Alexander Sattmann.

Live im Studio zu einem Ausblick auf 2023 sind Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik und Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermayr zu Gast.

Die Friedensstifter

Wie beendet man einen Krieg, welche Chancen hat der Frieden in der Ukraine? Sabina Riedl und Stefan Daubrawa befragen hochkarätige Experten zu möglichen Szenarien. Wolfgang Petritsch – der ehemalige Spitzendiplomat und frühere Hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina war EU-Chefverhandler im Balkankonflikt – betont das unterschätzte psychologisch-emotionale Element in Friedensverhandlungen. Martin Sajdik war von 2015 bis 2020 Sondergesandter der OSZE in der Ukraine – er meint, Europa müsse den schwierigen Winter durchhalten, dann würde Putin im eigenen Land unter Druck geraten. Ein Spiel mit der Zeit also. Militärstratege Walter Feichtinger zieht Parallelen zu anderen Konflikten – und sieht Lösungen erschwert durch die erbitterte Gegnerschaft zwischen den Präsidenten Selenskyi und Putin. Letzteren wird laut Menschenrechtsexperte Manfred Nowak der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag wohl nicht selber zu fassen kriegen – dafür könnten andere Kriegsverbrecher wie Söldner, Generäle etc. zur Verantwortung gezogen werden.

