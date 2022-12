Lotto: Jetzt Sechsfachjackpot – „6 Richtige“ und 7,8 Millionen abstauben

3 Joker zu je 85.600 Euro in Wien, Kärnten und OÖ

Wien (OTS) - Der Advent hat ja mehrere Gesichter: Er ist etwa die Zeit der Besinnung, aber auch die Zeit des Punsches und des Glühweins. Jetzt kommt noch eine weitere, nicht unbedeutende Komponente hinzu: Zeit für einen fetten Lotto Gewinn. In Zahlen: 6 Kreuzchen an die richtige Stelle, und rund 7,8 Millionen Euro abstauben. Und das bereits am kommenden Mittwoch, denn da geht es um einen Sechsfachjackpot. Sechsmal in Folge hat es also keinen Sechser gegeben, der Gewinntopf wurde von Runde zu Runde schwerer und wiegt am Mittwoch also rund 7,8 Millionen Euro.

Knapp über acht Millionen Tipps sind für diese Summe notwendig, und die Erfahrung zeigt, dass diese Summe bis zur nächsten Ziehung auf etwa 1,5 bis 2 Millionen Wettscheinen abgegeben wird. Es ist der zweite Sechsfachjackpot im heurigen Jahr, nach jenem Ende April, der zum Siebenfachjackpot wurde. Ein Siebenfacher wäre natürlich auch jetzt möglich, wenngleich die Wahrscheinlichkeitsrechnung eher dagegen spricht: Denn, um wieder die Erfahrung zu bemühen, mit den erwarteten 8 Millionen Tipps werden etwa 60 bis 65 Prozent aller möglichen Tippkombinationen abgedeckt, und das spräche eher für – zumindest – einen Sechser.

Drei Gewinne zu jeweils rund 63.800 Euro gab es am Sonntag beim Fünfer mit Zusatzzahl. Einer wurde in Wien per Quicktipp erzielt, zwei über die Spieleseite win2day, jeweils per Normalschein.

Utl.: LottoPlus

Bei LottoPlus gab es am Sonntag ebenfalls keinen Sechser. Die Gewinnsumme wurde auf die 86 Fünfer aufgeteilt, die jeweils mehr als 6.400 Euro erhielten. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 550.000 Euro.

Utl.: Joker

Beim Joker gab es, wie auch schon in der Runde zuvor, wieder drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, und diesmal war auf allen dreien auch das „Ja“ angekreuzt. Somit gehen jeweils mehr als 85.600 Euro nach Wien, Kärnten und Oberösterreich.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. Dezember 2022

6fach JP Sechser, im Topf bleiben EUR 5.904.741,81 – 7,8 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 63.763,10 167 Fünfer zu je EUR 1.249,50 457 Vierer+ZZ zu je EUR 136,90 7.433 Vierer zu je EUR 46,70 10.015 Dreier+ZZ zu je EUR 15,60 119.464 Dreier zu je EUR 5,20 392.757 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 13 27 36 37 40 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. Dezember 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 86 Fünfer zu je EUR 6.406,30 4.509 Vierer zu je EUR 20,70 76.819 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 4 9 10 22 25 35

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 11. Dezember 2022

3 Joker zu je EUR 85.628,80 11 mal EUR 8.800,00 104 mal EUR 880,00 1.217 mal EUR 88,00 12.328 mal EUR 8,00 124.644 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 4 2 9 3 5 1

