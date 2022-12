Jazz mit Susanne Stockhammer im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS) - Von Jazz, Swing und Bossa bis zu Blues und Pop verfügt die charmante Sängerin Susanne Stockhammer über ein vielfältiges Repertoire. Die für ihre ausdrucksvolle Stimme bekannte Künstlerin kommt am Dienstag, 13. Dezember, in den Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2), wo sie mit ihrem Instrumental-Ensemble ein teils beschwingtes, teils bewegendes „Jazz-Konzert in der Vorweihnachtszeit“ bestreitet. Das Publikum hört beliebte „Jazz-Standards“, die in reizvollen Arrangements dargeboten werden. Mit Eigenkompositionen ergänzt die im In- und Ausland gefragte Wiener Vokalistin das Programm. Beginn des Jazz-Abends ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucher*innen sind erwünscht. Die Gäste haben die aktuellen Corona-Regelungen einzuhalten. Auskünfte per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Susanne Stockhammer stand 2017 mit der berühmten Kollegin Dee Dee Bridgewater auf der Bühne. Von großen Konzert-Sälen bis zu Ball-Abenden reichen die Auftritte der Künstlerin. Stockhammers letzte CD trägt den Titel „schlaflos“. Mehr Infos im Internet: https://susannestockhammer.com.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse