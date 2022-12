WUNDERbare Ö3-Weihnachten – das Ö3-Programm an den Feiertagen

Ö3-Weihnachtswunder, Radio Christkindl & Radio Holiday aus der Skigondel

Wien (OTS) - Ein Wunder braucht einen wunderbaren Rahmen: An den fünf Tagen vor Weihnachten werden beim Ö3-Weihnachtswunder 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ erfüllt. Die Vorarlberger Landeshauptstadt Bregenz mit dem glänzenden Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz bietet dafür die besten Voraussetzungen. An den Feiertagen und in den Weihnachtsferien sind Ö3-Sondersendungen und Musikspecials zu hören:

„Radio Christkindl – die Bescherung mit Philipp Hansa & Papa Hansa“ verspricht Traditionelles und Besinnliches. „Frühstück bei mir“ am 25. Dezember mit dem österreichischen Quantenphysiker Anton Zeilinger und beim „Ö3-Silvestercountdown“ geht es mit den 1.000 Lieblingshits der Ö3-Gemeinde ins neue Jahr. Ein besonderes Highlight in den Weihnachtsferien ist „Radio Holiday“ aus der Skigondel in Schladming. Da heißt es dann: „Bitte einsteigen und live dabei sein“.

Das Ö3-Weihnachtswunder von 19. bis 24.12. aus Bregenz

Es ist DAS Radio-Event des Jahres und nach Salzburg, Graz, Innsbruck, Linz, St. Pölten, Villach und (coronabedingt) zweimal in den Ö3-Studios Heiligenstadt wird heuer Bregenz zur wunderbaren Bühne für das Ö3-Weihnachtswunder. Vom gläsernen Studio am Kornmarktplatz sendet Ö3 von 19. bis 24. Dezember live für ein hochemotionales Herzensanliegen des ganzen Landes. „Nach zwei Jahren als Heimschläfer dürfen wir endlich wieder unter d‘Lüt! Weil das ist schon auch ein wesentlicher Teil der Magie des Ö3-Weihnachtswunders. Ein Platz in Österreich auf dem tatsächlich die Bühne steht, auf der Wunder wahr werden. Manchmal sind es viele Tausende, mitten in der Nacht auch mal nur ein oder zwei Menschen, die vor dem gläsernen Studio stehen und uns freudig anstrahlen. Das gibt erstens viel Energie zum Durchhalten und macht richtig große Freude. Also ihr Bregenzer und Vorarlberger Kinderlein kommet, oh kommet doch alle zum Kornmarktplatz!“, so Ö3-Moderator Andi Knoll.

Die Ö3-Programmhighlights in den Weihnachtsferien

„Countdown zum Christkind“ & „Radio Christkindl“ am 24.12. Im Anschluss an das Ö3-Weihnachtswunder ist von 10.00 bis 17.00 Uhr das Ö3-Weihnachtsradio on air. Die Ö3-Moderatorinnen Jana Petrik und Christina Pausch verkürzen die Wartezeit bis zur Bescherung. Von 17.00 bis 22.00 Uhr ist „Radio Christkindl – Die Bescherung mit Philipp Hansa“ zu hören. Weil Weihnachten das Fest der Familie ist, hat Philipp Hansa seinen Papa Fritz in das Ö3-Studio eingeladen. Sie erinnern sich an gemeinsame Weihnachtsfeste, Traditionen, Generationen und Emotionen und sprechen mit den Ö3-Hörer/innen über deren persönliches Weihnachtsfest 2022. Und natürlich werden auch die Weihnachtsgeschichte nach Lukas und „Stille Nacht, Heilige Nacht“ nicht fehlen.

„Ö3-Weihnachtsradio“ & Ö3-„Frühstück bei mirl“ am 25. & 26.12. Frohe Weihnachten wünscht Ö3! Am Christtag und am Stefanitag begleitet das „Ö3-Weihnachtsradio“ (Sonntag, 25.12. von 11.00 bis 19.00 Uhr & Montag, 26.12. von 09.00 bis 15.00 Uhr) die Hörer/innen mit den Lieblingshits von den 80ern bis heute durch die Weihnachtstage. Und am Sonntag, den 25. Dezember gibt es ein „Ö3-Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl. Von 9.00 bis 11.00 Uhr begrüßt sie den mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichneten Quantenphysiker Anton Zeilinger.

„Radio Holiday“ am 27. & 28.12., 9.00-12.00 Uhr

Am Montag, den 27. Dezember und am Dienstag, den 28. Dezember heißt es dann in Schladming: „Bitte einsteigen in die Ö3-Gondel und live dabei sein“. Dort geht es „runter und rüber“ mit den Ö3-Moderator/innen Martin Ziniel und Ines Salzer – jede/r, die/der in die Gondel steigt ist voll dabei und auf Ö3.

„Der Ö3-Silvestercountdown“ von 29. bis 31.12.

Mit den 1.000 Lieblingshits der Ö3-Gemeinde ins neue Jahr! „Der Ö3-Silvestercountdown“ startet am Donnerstag, den 29. Dezember und endet am Samstag, den 31. Dezember kurz vor Mitternacht. Ö3 spielt in den drei Tagen vor dem Jahreswechsel die 1.000 Lieblingssongs der Ö3-Hörer/innen – also drei Tage lang keinen Song doppelt. Kurz vor dem Jahreswechsel enthüllen Tina Ritschl und Philipp Bergsmann die Nummer eins. Um Mitternacht ist die Pummerin zu hören, gefolgt vom Donauwalzer.

„Prosit 2023!“, „Treffpunkt Sternstunden-Spezial“ & „Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts“ am 1.1.

Die Ö3-Moderator/innen Daniela Schmidt und Paul Urban feiern in „Prosit 2023!“ (00.00-06.00 Uhr) mit den Ö3-Hörer/innen die erste Party im neuen Jahr. Am Vormittag blickt Ö3-Astrologin Gerda Rogers gemeinsam mit Ö3-Moderatorin Sylvia Graf in „Treffpunkt Sternstunden-Spezial“ (10.00-12.00 Uhr) in die Sterne und verrät, was das Jahr 2023 den einzelnen Sternzeichen bringen wird. Und diesmal gibt es sogar ein Ö3-Sternstunden-Doppel, am 1.1. von 22.00 Uhr bis Mitternacht gibt es zusätzlich noch eine „Treffpunkt Sternstunden“-Sendung. Und von 16.00 bis 19.00 Uhr gibt es in den „Ö3-Austria Top 40 Jahrescharts“ bei Jana Petrik die Jahreswertung 2022 zu hören.

