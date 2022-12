ORF-Radios: Mit Ö1 durch die Festtage

Wien (OTS) - Ö1 begleitet auch heuer wieder mit einem speziellen Programm durch die Weihnachtszeit. Besinnliche, aber auch heitere Sendungen vermitteln Festtagsstimmung während der Feiertage. Und:

Auch für den „guten Rutsch“ ins Neue Jahr ist gesorgt.

Die Hirten mit ihren Schafen, die Heiligen Drei Könige mit ihren Gaben und selbstverständlich Ochs und Esel: Das Weihnachtsfest zwischen biblischem Bericht und historischer Wahrheit ist Thema in „Logos“ am Samstag, den 17. Dezember ab 19.05 Uhr. Am Sonntag, den 18. Dezember werden in „Guten Morgen Österreich“ (6.05 Uhr) ebenso Musikwünsche zugunsten von „Licht ins Dunkel“ erfüllt wie in „Tolle Titel – Starke Stücke“ ab 13.10 Uhr und am Sonntag, den 25. Dezember ab 13.10 Uhr.

In den „Gedanken für den Tag“ erzählt die Leiterin der Caritas-Seelsorge Theresa Stampler Geschichten vom Menschwerden – von Montag, den 19. bis Samstag, den 24. Dezember jeweils um 6.56 Uhr. Im „Radiokolleg“ werden von Montag, den 19. bis Donnerstag, den 22. Dezember jeweils ab 9.30 Uhr die Lieblingsbücher vier prominenter Ö1-Stimmen ins Rampenlicht gerückt: Am 19.12. stellt Renate Burtscher „The Narrows“ von Ann Petry vor. Günter Kaindlstorfer spricht am 20.12. über Marlen Haushofers „Himmel, der nirgendwo endet“, Albert Hosp am 21.12. über Kazuo Ishiguros „Klara und die Sonne“ und Doris Glaser am 22.12. über Ingeborg Bachmanns „Malina“.

In den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) am Montag, den 19. Dezember liest Günter Rainer aus Alois Brandstetters „Vom Schnee der vergangenen Jahre“. „Weihnachtliches Musiktheater“ mit Werken von Hans Pfitzner, Nicolai Rimski-Korsakow, Giacomo Puccini, Jules Massenet u. a. ist am Dienstag, den 20. Dezember ab 10.05 Uhr in „Anklang“ zu hören. Ab 19.30 Uhr steht im „Ö1 Konzert“ eine Aufnahme aus dem Wiener Musikverein auf dem Programm: Sopranistin Christiane Karg und Pianist Gerold Huber präsentieren unter dem Titel „Weihnachten - es naht die jubelvolle Zeit“ Lieder von Engelbert Humperdinck, Peter Cornelius, Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Strauss, Max Reger u. a. Am Donnerstag, den 22. Dezember sind in „Ausgewählt“ (10.05 Uhr) Weihnachtskantaten von Georg Philipp Telemann zu hören. Die „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) bringen „Bescherung“ von Alfred Polgar und „Il Panettone. Eine Weihnachtsgeschichte aus dem Tessin“ von Max Bolliger, in der „Ö1 Kinderuni“ (16.40 Uhr) geht es um „Goldige Weihnachten? Über ein Metall, das viel mit Wünschen zu tun hat“. Im „Ö1 Konzert“ (19.30 Uhr) steht am Freitag, den 23. Dezember eine Aufnahme des Adventkonzertes der Wiener Symphoniker aus dem Stephansdom auf dem Programm. Zu hören sind Werke von J. S. Bach, Georg Friedrich Händel, Hector Berlioz u. a. Es dirigiert Fabien Gabel, Mitwirkende sind die Wiener Sängerknaben, der Chorus Viennensis, Elsa Benoit (Sopran), Stanislas de Barbeyrac (Tenor), Selina Ott (Trompete), Diana Tishchenko (Violine).

„Weihnachten mit Ö1“

Am Samstag, den 24. Dezember bringen die „Hörbilder“ (9.05 Uhr) „Mein Glück ist, dass mich mein Glück nicht verlässt! Imre Kormos. Held und Halunke“ (2. Teil: 26.12., 10.05 Uhr). Natasa Konopitzky begibt sich auf Spurensuche nach ihrem Stiefgroßvater, der in den 1940er Jahren vielen Verfolgten das Leben rettete und trotzdem unbekannt geblieben ist. Mischa Zicklers „Spaziergänge eines einsamen Träumers“ stehen am Programm des „Ö1 Hörspiels“ (14.00 Uhr). In der ORF-Produktion aus dem Jahr 2017 wirken Markus Meyer, Claudius von Stolzmann, Christiane von Poelnitz, Steffen Link und Tim Breyvogel mit, Musik: Thomas Rabitsch. Um 15.05 Uhr beginnt „Weihnachten mit Ö1“ - vier Stunden lang gibt es Geschichten, Gespräche und Musik. Zu Gast ist „Licht ins Dunkel“-Botschafterin Barbara Stöckl, die u. a. über Chancengleichheit für benachteiligte Kinder sprechen wird und warum es so wichtig ist, die nachfolgende Generation ernst zu nehmen. Und selbstverständlich wird wie jedes Jahr um 16.57, 17.57 und 18.57 Uhr „Stille Nacht, heilige Nacht“ erklingen. In „Philosophie Pur“ (19.05 Uhr) erhellen zwei Menschen im Dunkel dieser Zeit mit ihrer hoffnungsvollen Zweisamkeit den einsamen Heiligen Abend und ab 19.30 Uhr sind Aufnahmen des „EBU Christmas Day 2022“ zu hören. In den „Nachtbildern“ (22.05 Uhr) liest Petra Morzé „Wollt ich die Weihnacht neu erfinden“ von Beatrix Neumayer.

Am Christtag (25.12.) macht sich Fotograf Lukas Beck „Gedanken“ (9.05 Uhr) über die Qualität der Zeitlosigkeit und die Faszination für ikonische Fotografien. In der „Matinee“ (11.03 Uhr) ist eine Aufnahme von Ludwig van Beethovens Missa solemnis D-Dur aus der Londoner Royal Albert Hall zu hören, Mitwirkende: Orchestre Révolutionnaire et Romantique, Dirigent: Sir John Eliot Gardiner, Monteverdi Choir, Lucy Growe (Sopran), Ann Hallenberg (Mezzosopran), Giovanni Sala (Tenor), William Thomas (Bass). Ab 17.10 Uhr gratulieren die „Spielräume Spezial“ mit „Reinhard Mey: Ein Mann und seine Gitarre“ dem deutschen Liedermacher zum 80. Geburtstag. „Kabarett aus der Küche - mit Tipps und Rezepten zum Nachkochen!“ präsentieren Thomas Stipsits, Thomas Maurer, Andreas Vitasek, Jochen Malmsheimer, Christoph & Lollo, Pigor & Eichhorn und das Trio Lepschi mit satirischen Szenen und Songs aus kulinarischen Gründen und Abgründen in „Contra“ (19.05 Uhr).

Im „Ö1 Küchenradio“ am Stefanitag (26.12.) bereitet Schauspielerin Stefanie Reinsperger ab 13.10 Uhr neben einem vegetarischen Strudel mit Joghurt-Sauce noch einen Spinatsalat zu und hört Musik von Johann Strauß Sohn, Lizzo, Wolfgang Amadeus Mozart u. a. In „Literatur am Feiertag“ (14.05 Uhr) liest Christoph Ransmayr drei Geschichten aus „Atlas eines ängstlichen Mannes“ und ab 16.00 Uhr stellt Geigerin Annemarie Ortner-Kläring in „Selten wie ein Feiertag“ Rares aus den ORF-Archiven vor. Um dem Feiertagsstress zu entfliehen, präsentieren die „Spielräume Spezial“ ab 17.10 Uhr einen musikalischen Kurztrip nach New York mit Roland Kovac, Dave Brubeck und Kevin Naßhan. Am Hochfest des „Erzmärtyrers“ Stephan begibt sich „Memo“ (19.05 Uhr) auf Spurensuche nach der bis heute viel weniger beachteten „Protomärtyrerin“ Thekla, von der allerdings nicht die Bibel selbst, sondern nur eine apokryphe Quelle berichtet. Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratorium steht ab 19.30 Uhr auf dem Ö1-Programm. In der Aufnahme aus Kopenhagen wirken das Barockorchester Concerto Copenhagen, Dirigent: Lars Ulrik Mortensen, Joanne Lunn und Chisa Tanigaki (Sopran), James Hall und Jonathan Darbourne (Altus), Thomas Hobbs und Gerald Geerink (Tenor), Tomás Král und Asger Lynge Petersen (Bass) mit.

„Ö1 Silvester-Jazznacht“ mit Niki Popper und „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“

Zum Jahresausklang heißt es am Samstag, den 31. Dezember in „Le week-end“ ab 13.00 Uhr „Feuerwerk üben!“ - akustisch-musikalisch mit Igor Strawinsky, Georg Friedrich Händel, Fred Astaire, Dizzy Gillespie, Erik Satie u. a. Philharmonische Neujahrskonzerte abseits von Strauß und Lanner präsentiert „Apropos Klassik“ ab 15.05 Uhr und „Diagonal“ (17.05 Uhr) befasst sich unter dem Titel „Prosit!“ mit dem Thema Alkohol. Ab 19.05 Uhr bietet „Gröbster Unfug“ im Zeitraffer einen Rückblick auf die herausragenden Kabarettereignisse des Jahres 2022, u. a. mit Günther Paal, Klaus Eckel, Lukas Resetarits und Malarina. Die Aufzeichnung des diesjährigen „Hollywood in Vienna“-Konzertes mit dem Motto „A Celebration of Disney Classics“ ist ab 19.30 Uhr zu hören. Michael Kosarin dirigiert das ORF Radio-Symphonieorchester Wien, weiters wirken der Cantus Novus Wien, der Philharmonia Chor Wien, Christine Allado, Aisata Blackman, Susan Egan, Eleanor Grant, Adam Jacobs, Kristina Love, Bongiwe Malunga, Patricia Meeden, Trevor Dion Nicholas, Drew Sarich, Celinde Schoenmaker und Maximilian Vogel mit. Ab 22.05 Uhr heißt es „Manuel Rubey: Der will nur spielen“, wenn der Schauspieler und Autor aus seinem neuen Buch liest und dazu ausgesuchte Lieblingsmusik auf der Gitarre spielt. Um 23.03 Uhr beginnt die „Ö1 Silvester-Jazznacht“ inklusive Donauwalzer, dem Läuten der Pummerin und jeder Menge guter Laune zum Jahreswechsel. Im Studio zu Gast ist Simulationsforscher Niki Popper.

Am Sonntag, den 1. Jänner liest Florentin Groll in „Du holde Kunst“ (8.15 Uhr) zum Jahresbeginn Gedanken zu Glück und Sinnsuche von Georg Christoph Lichtenberg, Immanuel Kant, Baruch de Spinoza, Thomas von Aquin u. a. Ab 11.15 Uhr überträgt Ö1 dann live das „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“ als traditionelle Jahreseröffnung. In der Pause ist Dirigent Franz Welser-Möst zu Gast im „Intermezzo“ um ca. 11.50 Uhr. „Leise rieselt ... - Musik über das flockige Weiß“ bringen die „Spielräume Spezial“ ab 17.10 Uhr. Und ab 18.15 Uhr stehen in „Moment“ unter dem Titel „Rußknecht, Pechkratzer und Glücksbringer“ Rauchfangkehrer im Mittelpunkt.

Literaturkritiker Cornelius Hell befasst sich mit dem Jahresbeginn im Spiegel von Tagebüchern in den „Gedanken für den Tag“ von Montag, den 2. Jänner bis Donnerstag, den 5. Jänner und am Samstag, den 7. Jänner jeweils um 6.56 Uhr. Iwan Bunins Erzählung „Neujahr“ ist in den „Radiogeschichten“ (11.05 Uhr) am Montag, den 2. Jänner zu hören.

Am Freitag, den 6. Jänner bringen die „Hörbilder Spezial“ (10.05 Uhr) das Feature „First Lady of Jazz“, eine Annäherung an Ella Jane Fitzgerald, die - neben Billie Holiday - die bedeutendste Sängerin in der Geschichte des Jazz war. Ab 13.10 Uhr bereitet die Schauspielerin Sylvie Rohrer im „Ö1 Küchenradio“ Käsefondue Moitié-Moitié und Ananas mit Kirschwasser zu. „Memo“ (19.05 Uhr) lädt am „Dreikönigstag“ zu einem Besuch der antiochenisch-orthodoxen Kirche ein - denn ab 6. Jänner ziehen die Geistlichen dort, wie die Sternsinger/innen, von Haus zu Haus, um die Wohnungen der Gläubigen zu segnen. Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at/.

