Sportfreunde Stiller, Josh., Sarah Connor und viele mehr LIVE beim Ö3-Weihnachtswunder

Wunderbare Live-Musik beim schönsten Countdown hin zum schönsten Fest des Jahres: Ab 19. Dezember, 10 Uhr 120 Stunden aus Bregenz

Wien (OTS) - Langsam wird es schon sichtbar, das kleine Weihnachtswunder-Dorf mit der gläsernen Ö3-Wunschhütte am Kornmarktplatz, denn ein Wunder braucht einen wunderbaren Rahmen:

Hitradio Ö3 sendet ab Montag, den 19. Dezember, 10.00 Uhr 120 Stunden live aus Bregenz, um das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden zu lassen. Die Ö3-Moderator/innen Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll machen sich bereit für eine wunderbare Zeit mit der großen Ö3-Gemeinde: Am Programm stehen fünf Tage voller Wunschhits gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds mit allem, was die Vorweihnachtszeit im Land so besonders macht. Und es wird sehr viel los sein in der Ö3-Wunschhütte und direkt davor am Kornmarktplatz.

Wunderbare Live-Musik

Sportfreunde Stiller, Josh., Sarah Connor, Chris Steger, Folkshilfe, Anna Sophie, Julian le Play, Prinz Grizzley & His Beargaroos, Reinhold & Laura Bilgeri, die Philipp Lingg Band, Rian, Fäaschtbänkler und Wild Culture werden das Ö3-Weihnachtswunder mit Live-Auftritten zwischen Gänsehaut und Partystimmung unterstützen – direkt im gläsernen Studio am Kornmarktplatz und via Ö3 in ganz Österreich.

Wunderbares Adventsingen

Am Donnerstag, den 22. Dezember lädt das Ö3-Weihnachtswunder zum „Ö3-Adventsingen“: Lisa Pac, Lemo, Ina Regen und Julian le Play & Band performen zwei Stunden lang live die Lieblings-Weihnachtshits der Ö3-Gemeinde.

Wunderbare Weihnachtslieder

Einen besonderen Moment zum Durchatmen und Innehalten gibt es am Donnerstag, den 22. Dezember um 16.30 Uhr als Einstimmung auf das „Ö3-Adventsingen“: Der Kornmarktplatz vor der Ö3-Wunschhütte wird zur Bühne für den größten Chor Vorarlbergs. Gemeinsam wird der ganze Platz traditionelle Weihnachtslieder wie „Es wird schon glei dumpa“ oder „Leise rieselt der Schnee“ singen – Vorweihnachtsstimmung pur und Gänsehaut garantiert! Und so richtig Weihnachten ist, wenn Turmbläser zu hören sind: Am Samstag, den 24. Dezember begleitet die Sibner Partie die Ö3-Gemeinde live im gläsernen Studio mit den schönsten Weihnachtsliedern durch den Morgen des Heiligen Abends.

Wunderbare Gäste

Zahlreiche weitere Überraschungsgäste aus der Welt des Sports, der Unterhaltung und der Wirtschaft werden das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen.

Wunderbarer Rahmen

Aktuell laufen am Kornmarktplatz in Bregenz die letzten Vorbereitungen und Aufbauarbeiten, direkt im glänzenden Rahmen der Bregenzer Weihnacht, an diesem wunderbaren Ort zwischen Bodensee und Pfänder. Am Montag, den 19. Dezember wird das Weihnachtswunder-Dorf mit dem gläsernen Studio als Herzstück fertig sein – das Ö3-Weihnachtswunder 2022 startet. Robert Kratky, Gabi Hiller und Andi Knoll erfüllen dann 120 Stunden lang Musikwünsche gegen eine Spende für den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds. Diese können rund um die Uhr online auf der Ö3-Homepage, vor Ort am Kornmarktplatz und auch am Spendentelefon unter 0800 664 700 abgegeben werden. Das Spendengeld der Ö3-Gemeinde wird über den Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds tagtäglich zur unmittelbaren Hilfe für Familien in akuten Notlagen in Österreich.

Alle Infos und die Gästeliste im Detail unter oe3.orf.at/weihnachtswunder.

Hinkommen oder hören oder streamen, miteinander eine gute Zeit verbringen und helfen – gemeinsam lassen wir das Ö3-Weihnachtswunder wahr werden! #xwu22 #ö3

