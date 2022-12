SPÖ Wien trauert um Gemeinderat a.D. Dr. Adolf „Billy“ Aigner

Große Betroffenheit über den Tod des ehemaligen Bezirks- und Gemeindepolitikers

Wien (OTS/SPW) - Die Wiener Landesorganisation trauert um ihren ehemaligen Gemeinderat Dr. „Billy“ Aigner der im 84. Lebensjahr verstorben ist. „Billy Aigner war ein Favoritner Urgestein, der sein Leben in den Dienst des Bezirks stellte.“, so SPÖ-Landesparteivorsitzender Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. „Beruflich wie auch privat stellte er das Verbindende stets über das Trennende. Er lebte die Werte der Sozialdemokratie wie kaum ein anderer. Sein Tod trifft uns alle tief und wir sind in Gedanken bei seiner Familie und Hinterbliebenen.“

Zuletzt war „Billy“ Aigner über einen Zeitraum von fünf Wahlperioden Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates, wo er als Vorsitzender des Kulturausschusses die Anliegen der Stadt und seines Bezirkes vertrat. Sein kulturpolitisches Wirken widmete er insbesondere dem Anliegen das großartige kulturelle Angebot Wiens auch in die Außenbezirke zu bringen. „Der Erfolg seiner Arbeit gibt ihm bis heute Recht“, so Landesparteisekretärin Barbara Novak BA. „Das Kulturangebot der Außenbezirke ist bis heute maßgeblich auf sein Engagement zurückzuführen. Damit leistete Billy einen unschätzbaren Beitrag zum Lebensgefühl das unsere Stadt ausmacht.“ Tief betroffen von dem plötzlichen Verlust zeigt sich auch Bezirksparteivorsitzende und Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál: „Mit Billy Aigner verlieren wir einen warmherzigen und liebevollen Menschen, der immer ein offenes Ohr für die Probleme der Menschen hatte, und diese in seiner politischen Arbeit aufgegriffen hat. Billy Aigner war aus tiefstem Herzen Sozialdemokrat und langjähriger persönlicher Wegbegleiter im Bezirk, den wir alle vermissen werden. Sein Tod hinterlässt in unserer Gemeinschaft eine große Lücke“

„Wir werden dem engagierten Favoritner Billy Aigner immer ein ehrendes Andenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen", so Gaál und Novak abschließend.

