Die Spaziergänger feiern ihren „100er“ in Steyr

Steyr (OTS) - Am letzten Sonntag spazierte man – wie immer - selbstbewusst und mit klarer Botschaft an die Politik zum hundertsten Mal durch die Steyrer Innenstadt. Was als Widerstand gegen das Corona-Regime begann, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem lauten Bekenntnis für Grundrechte, Freiheit & Selbstbestimmung.

Unter maßgeblicher Mitwirkung der MFG bildete sich in Oberösterreich eine Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen, deren kleinster gemeinsamer Nenner ihr „Nein“ zur Genspritze, zum Testwahnsinn und zum Maskenzwang war. Steyr wurde am Höhepunkt der Corona-Repressionen ein Hotspot des zivilen Widerstands in Oberösterreich. Unter dem Slogan „Spazieren für unsere Freiheit“ zogen manchmal bis zu 7.000 Demonstranten unüberhörbar durch die malerischen Gassen, die nach wie vor versuchen, die Dämonen einer empathielosen und inkompetenten Regierung auszutreiben.

Und recht tun sie. Denn wie man an den ebenso peinlichen, wie menschenverachtenden aktuellen Werbespots in Sachen „letztes Impfaufgebot“ erkennen kann, gibt die Pharmalobby, samt deren V-Leuten in der Regierung nicht auf. Nachdem die nächste „Leuchte“ in der Riege, der völlig überforderte Gesundheitsminister, offenbar erkannt hat, dass er die erst kürzlich durch Steuergeld teuer erworbenen Vakzin-Vorräte, die bis 2025 reichen sollen, nun doch nicht mehr anbringen wird, muss halt eine Werbekampagne aus der untersten Schublade, ebenso vom Steuergeld finanziert, her.

Und so werden die „Steyrer Spaziergänger“ auch künftig in der Eisenstadt unterwegs sein. Denn wer die Perfidie der herrschenden „Demokratur“ in Österreich erkannt hat, weiß, dass Corona erst der Auftakt für viele weitere Repressionen ist. Die MFG wird mit ihrem Programm der „Neuen Demokratie“ diesem Aberwitz lebbare Alternativen gegenüberstellen. Und in Steyr wird hoffentlich weiter Wache gehalten. Die MFG bedankt sich an dieser Stelle für das unermüdliche Aufstehen für Menschen, Freiheit und Grundrechte.

