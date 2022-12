FP-Landbauer: Johanna Mikl-Leitner ist an ihrer eigenen Landarztgarantie gescheitert

FPÖ NÖ fordert ehrliche Gesundheitspolitik statt verantwortungsloser Unwahrheiten

St. Pölten (OTS) - „Das Gesundheitssystem bricht zusammen. Die Versorgung wird immer schlechter. Verantwortlich dafür ist Johanna Mikl-Leitner. Sie hat das Vertrauen der Niederösterreicher gebrochen“, hält FPÖ Landespartei- und Klubobmann im NÖ Landtag, Udo Landbauer der ÖVP-Landesparteiobfrau den Spiegel vor. Dass die Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit der Inseratenaffäre im Bereich der Landesgesundheitsagentur wegen des Verdachts der Untreue ermittelt, setzt der Unterversorgung der Bevölkerung die Krone auf. Die Zahl der unbesetzten Kassenarztpraxen hat sich versiebenfacht. „Das System kollabiert. Die gefloppte Landarztgarantie ist einmal mehr Warnung vor der Unglaubwürdigkeit der Mikl-Leitner ÖVP. Mehr Prävention und eine ordentliche regionale Versorgung sind der Schlüssel für ein gesundes Niederösterreich“, fordert Landbauer eine ehrliche Gesundheitspolitik.

Im Jahr 2019 versicherten die Landesschwarzen noch vollmundig „Die Landarztgarantie greift“. „Nein sie greift nicht, sondern erwiest sich als dreiste Lüge. Das ist verantwortungslos. Mit der Gesundheit der Landsleute spielt man nicht“, sagt Landbauer. Seit Mikl-Leitners Amtsantritt sind die leeren Kassenarztpraxen explodiert. 31 sind es an der Zahl. Davon sind 20 länger als ein Jahr unbesetzt. „Übrig bleibt ein kaputtes Gesundheitssystem und eine unglaubwürdige Landeshauptfrau“, stellt Landbauer fest. Wie das Nachrichtenmagazin Profil berichtet, hätten mehrere Gemeinden versucht, die Landarztgarantie in Anspruch zu nehmen – ohne Erfolg. „Das Versagen liegt ganz klar bei Mikl-Leitner, die neben den Familien und Senioren sogar ihre eigenen ÖVP-Bürgermeister getäuscht hat“, so der FPÖ-Landeschef.

„Die Niederösterreicher haben ein Anrecht darauf, dass sie für ihre Krankenkassenbeiträge eine wohnortnahe Versorgung bekommen. Schluss mit der Mehrklassenmedizin“, fordert Landbauer in einem ersten Schritt mehr Kassenplanstellen sowie mobile Kassenordinationen, um die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen.

