MKV gratuliert Dr. Herbert Crammer zum 100. Geburtstag

Wien (OTS) - Der Mittelschüler-Kartell-Verband ist stolz, einem seiner ältesten Mitglieder zum 100. Geburtstag gratulieren zu können. Dr. Herbert Crammer wurde am 18.11.1922 geboren und gehörte der Widerstandsgruppe "Österreichische Freiheitsbewegung" rund um den Klosterneuburger Chorherrn Roman Karl Scholz an. Nach dem Verrat der Gruppe wurde Crammer dank seines jugendlichen Alters "nur" in Gestapo Haft genommen und schließlich zum Kriegsdienst einberufen. Nach der Rückkehr aus dem Krieg studierte er Rechtswissenschaften und versah seinen Dienst als Polizeijurist. 1936 bei seiner Arminia Klosterneuburg aufgenommen, blieb er sowohl in schwerer Zeit als auch sein restliches Leben den Grundsätzen des MKV und seiner Verbindung treu. Wir gratulieren diesem großen Österreicher ganz herzlich und wünschen ihm Gottes reichen Segen!

