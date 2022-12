FPÖ - Nepp: Wien Energie treibt es auf die Spitze - Inkassoforderungen sind untragbar

Ratenzahlungen müssen zinsfrei zugesichert werden

Wien (OTS) - Nicht nur, dass die Wien Energie durch ihr vollkommenes Missmanagement und ihre Preistreiberei zahlreiche Haushalte wie auch Unternehmen an den Rande der Armut bzw. der Existenz bringt, lassen sie nun Außenstände über ein Inkasso-Unternehmen eintreiben. Dieses schlägt auf die Ratenzahlung beinhart 30 Prozent auf, wie der Geschäftsführer des Finanzombudsteams, Gerald Zmuegg, berichtet. „Was hier unter den Augen der Eigentümervertreter SPÖ-Bürgermeister Ludwig und Finanzstadtrat Hanke passiert, ist eine unzumutbare Sauerei. Will die SPÖ tatenlos dabei zusehen, wie zahlreiche Firmen in den Konkurs getrieben werden, während man sich bei der Wien Energie eine Weihnachtsfeier um mehr als 350.000 Euro gönnt? Diese Mentalität des Aussackelns der einen, um das Champagnisieren der anderen zu finanzieren, ist eine himmelschreiende Sauerei“, sagt der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp.



Der Freiheitliche fordert ein sofortiges Ende der Inkasso-Eintreiberei: „Wer auf eine Ratenzahlung angewiesen ist, muss diese zinsfrei zugesichert bekommen und das Inkasso-Büro hat unverzüglich wieder von seinen Diensten entbunden zu werden!“

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Wien

presse @ fpoe-wien.at

www.fpoe-wien.at