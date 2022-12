PARAMOUNT+ STARTET IN DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH UND DER SCHWEIZ UND SCHLIESST EIN JAHR DER GLOBALEN EXPANSION AB

Berlin (ots/PRNewswire) - Internationale und nationale Stars wie Dani Levy und die Darsteller von DER SCHEICH sowie Anson Mount von STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS und Marc Rissmann von 1883 feierten den Start bei einem exklusiven Launch-Event in Berlin

Nach dem Start in Frankreich letzte Woche und dem heutigen Start in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Paramount+ jetzt in 45 Märkten weltweit verfügbar

Paramount+, der internationale Streaming-Dienst von Paramount (NASDAQ: PARA, PARAA), startet heute in Deutschland, der Schweiz und Österreich mit Tausenden von Stunden an Unterhaltung. Am 1. Dezember war der Dienst bereits in Frankreich an den Start gegangen und hat ein Jahr der weltweiten Expansion hinter sich, denn er ist nun in 45 Märkten verfügbar.

Zur Feier der jüngsten Markteinführung hat Paramount seinen legendären blauen Teppich im UCI Luxe in Berlin ausgerollt und ein unvergessliches Event veranstaltet, bei dem ein erster Blick auf einige der Premium-Inhalte von Paramount+ gewährt wurde. Internationale und heimische Stars versammelten sich zu diesem exklusiven Event, unter anderem der „STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS"-Star Anson Mount, Marc Rissmann aus „1883", Dani Levy und der Cast von „DER SCHEICH" sowie die Darsteller von „GERMANY SHORE" und die gesamte „SPOTLIGHT"-Besetzung. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch bekannt gegeben, dass die zweite Staffel von YELLOWJACKETS im kommenden März in mehreren Märkten weltweit Premiere feiern wird.

Der Streaming-Dienst bietet ein breites Angebot für die ganze Familie, das neue und exklusive Paramount+-Originale, erfolgreiche Sendungen und beliebte Filme aus allen Genres von Paramounts weltbekannten Marken und Produktionsstudios umfasst: CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, SHOWTIME® und der Smithsonian Channel™ bieten das Beste aus internationalen Exklusivtiteln und regionalen Inhalten.

Neben den mit Spannung erwarteten und von der Fachkritik gefeierten Serien STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS sowie dem US-Drama YELLOWSTONE und seinem Vorläufer 1883 werden auf Paramount+ in Deutschland, der Schweiz und Österreich unter anderem folgende internationale Serien verfügbar sein: SUPER PUMPED: DER KAMPF UM UBER, die Geschichte eines der erfolgreichsten und zerstörerischsten Einhorn-Start-ups des Silicon Valley; THE OFFER, basierend auf den außergewöhnlichen Erfahrungen des Oscar®-prämierten Produzenten Albert S. Ruddys bei den Dreharbeiten zu „Der Pate"; THE MAN WHO FELL TO EARTH, der einer neuen außerirdischen Figur folgt, die an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde ankommt; und TULSA KING mit Sylvester Stallone in der Rolle des Dwight „The General" Manfredi, der kurz nach seiner Entlassung aus einer 25-jährigen Haftstrafe von seinem Chef kurzerhand ins Exil geschickt wird, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen, und für den kürzlich grünes Licht für eine zweite Staffel gegeben wurde.

Darüber hinaus wird Paramount+ eine Auswahl neuer Blockbuster-Filme nach deren Kinostart und Home-Entertainment-Veröffentlichung bereitstellen. So wird „Top Gun: Maverick" am 22. Dezember auf der Plattform erscheinen.

Paramount+ investiert in lokale Inhalte und Talente und bietet ein konkurrenzloses Angebot an deutschen Originalserien wie DER SCHEICH (22. Dezember), SPOTLIGHT (8. Dezember), die erfolgreiche Nickelodeon-Serie über die talentierten Schauspiel-, Tanz- und Gesangsschüler der Berlin School of Arts, sowie DIE CHEMIE DES TODES von SIMON BECKETT (Januar 2023), eine packende Krimiserie, die auf den gefeierten Bestseller-Romanen basiert, um nur einige zu nennen.

Marco Nobili, EVP und internationaler Geschäftsführer von Paramount+, kommentierte: „Es besteht kein Zweifel, dass 2022 das Jahr der weltweiten Expansion für Paramount+ war. Mit dem jüngsten Start in Deutschland, der Schweiz und Österreich sowie seit letzter Woche in Frankreich streamen wir nun in den wichtigsten Märkten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Asien, Australien und bald auch in Indien. Mit unserem unschlagbaren Programmangebot für die ganze Familie, das wir mit einer so großen Reichweite bereitstellen, sind wir gut dafür aufgestellt, unseren Aufwärtstrend auch im Jahr 2023 fortzusetzen."

TRAGFÄHIGE CONTENT-PIPELINE

Einzigartiges Angebot an deutschen Inhalten

Formate mit Drehbuch:

DER SCHEICH. Der preisgekrönte Filmemacher Dani Levy erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Hochstaplers. In acht Folgen erfindet sich der Familienvater Ringo (Björn Meyer) neu und erobert als unehelicher Sohn einer arabischen Milliardärsdynastie die Zürcher Finanzwelt – mit nichts als einem Haufen fantasievoller Lügengeschichten und einem gefälschten Kontoauszug über acht Milliarden Dollar. Ringos Frau Carla (Petra Schmidt-Schaller) verstrickt sich gleichzeitig selbst in ein gefährliches Netz aus Lügen, Geld und Gier.

Die sechste Staffel von SPOTLIGHT, der erfolgreichen Nickelodeon-Serie über die talentierten Schauspiel-, Tanz- und Gesangsschüler an der Berlin School of Arts. In dieser Staffel wächst die bekannte Besetzung um neue Schüler und wird wie immer von Gaststars aus TV, Musik und der Welt der Influencer unterstützt, wie den Sängerinnen Lotte und Madeline Juno, den TikTok-Stars JulesBoringLife und Twenty4Tim sowie der Unternehmerin, Choreografin und Autorin Nikeata Thompson.

DIE CHEMIE DES TODES von SIMON BECKETT (Januar 2023), eine fesselnde Krimiserie, die auf den gefeierten Bestseller-Romanen über den forensischen Anthropologen Dr. David Hunter basiert. Hunter, der nach einem Schicksalsschlag seine Polizeikarriere an den Nagel gehängt hat, sucht als Hausarzt auf dem englischen Lande nach Ruhe und Frieden. Doch als im Wald eine Leiche entdeckt wird, bittet ihn die örtliche Polizei um Hilfe. Zur deutsch-britischen Besetzung gehören Harry Treadaway als Dr. David Hunter, die deutsch-französische Schauspielerin Jeanne Goursaud und der deutsche Schauspieler Hardy Daniel Krüger.

Die Cyber-Umwelt-Thrillerserie A THIN LINE (Anfang 2023) dreht sich um die jungen Zwillingsschwestern Anna (Saskia Rosendahl) und Benni (Hanna Hilsdorf), die jegliches digitale Mittel einsetzen, um Verbrechen gegen Umwelt und Klima ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Als ihr Hack in einen Regierungsserver zu einer Polizeirazzia führt, wird die introvertierte Anna verhaftet und die charismatische Benni verschwindet. Kurz darauf erhält Anna Besuch vom Leiter einer Polizeieinheit (Peter Kurth) gegen Cyberkriminalität. Als er ihr offenbart, dass Benni zu einer radikalen neuen Terrorgruppe gehört, die gewalttätige Anschläge auf Politiker und Unternehmen verübt, muss Anna sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht.

Die Serie KOHLRABENSCHWARZ (2023) basiert auf der gleichnamigen Krimi-Audiodrama-Serie. Der Schauspieler Michael Kessler, der die Idee zusammen mit dem Autor Tommy Krappweis hatte, übernimmt erneut die Hauptrolle des frisch geschiedenen Psychologen Stefan Schwab, der sich in die Idylle der Voralpen zurückgezogen hat. Doch entgegen seiner Pläne findet er keine Ruhe, denn plötzlich scheinen dort uralte Legenden zum Leben zu erwachen: Kinder verschwinden, „Sünder" werden ermordet, archaische Legenden werden wahr.

Formate ohne Drehbuch:

Neben einer breiten Auswahl an internationalen Reality-Shows wird Paramount+ ab Dezember auch exklusive deutsche Reality-Highlights anbieten. Am 15. Dezember wird Paramount+ neue Folgen des beliebten MTV-Reality-Formats GERMANY SHORE, früher bekannt als Reality Shore, zeigen. Die partyhungrigen Reality-Stars scheuen keinen Konflikt und keinen Körperkontakt und ziehen alle Register, während sie im sonnigen Kroatien feiern und kämpfen. Verrückte Herausforderungen bringen die Reality-Stars an ihre Grenzen und schweißen sie zu einer Familie zusammen, während die Emotionen hochkochen.

Paramount+ für Kinder und die Familie

Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Inhalten für Kinder und Familien, wie z. B. BIG NATE, eine neue Zeichentrickserie über einen Sechstklässler, der der Welt immer wieder beweisen muss, wie großartig er ist; PAW PATROL: DER KINOFILM sowie die 217 Folgen der Serie, einschließlich neuer exklusiver Folgen aus Staffel 9; die Filmhighlights SECRET HEADQUARTERS mit Owen Wilson in der Hauptrolle und SONIC THE HEDGEHOG 2; die CG-animierte Serie STAR TREK: PRODIGY; das Reboot der RUGRATS und COSMO & WANDA: WENN ELFEN WEITERHELFEN, eine neue Mixed-Media-Serie aus Live-Action und Animation, die auf der historischen Nickelodeon-Zeichentrickserie basiert.

Paramount+ bietet auch eine Sammlung der beliebtesten Kinder- und Familienserien wie „SpongeBob Schwammkopf", „PAW Patrol" und viele mehr.

Paramount+-Originale

Zu den Paramount+-Originalen gehören TULSA KING mit Sylvester Stallone in der Hauptrolle als ein New Yorker Mafia-Capo, kurz nachdem er nach 25 Jahren aus dem Gefängnis entlassen und von seinem Chef kurzerhand ins Exil geschickt wurde, um sich in Tulsa, Oklahoma, niederzulassen; THE OFFER, eine limitierte Serie, die auf den außergewöhnlichen, nie zuvor gezeigten Erfahrungen des Oscar®-gekrönten Produzenten Albert S. Ruddy bei den Dreharbeiten zu „Der Pate" mit Miles Teller, Matthew Goode und Juno Temple basiert; 1883, Taylor Sheridans mit Spannung erwarteter „Yellowstone"-Vorläufer mit dem deutschen Star Marc Rissmann, der die Familie Dutton auf ihrer Reise nach Westen durch die Great Plains zur letzten Bastion des ungezähmten Amerikas begleitet; 1923, ebenfalls von Sheridan, mit Helen Mirren und Harrison Ford im nächsten Teil der „Yellowstone"-Geschichte, der eine neue Generation der Familie Dutton einführt und im frühen zwanzigsten Jahrhundert spielt; außerdem HALO, eine Serie, die auf dem kultigen Xbox-Franchise basiert und einen epischen Konflikt des 26. Jahrhunderts zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung namens Covenant schildert.

Außerdem ist Paramount+ die Anlaufstelle für „Star Trek"-Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Plattform bietet die Serie STAR TREK: DISCOVERY, die die Reisen der Sternenflotte auf ihren Missionen zur Entdeckung neuer Welten und neuer Lebensformen verfolgt, und einen Sternenflottenoffizier, der lernen muss, dass man zuerst sich selbst verstehen muss, um alles Fremde wirklich zu verstehen; außerdem STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS, die die Jahre zeigt, in denen Captain Christopher Pike am Steuer der U.S.S. Enterprise stand. In der Serie werden Fan-Favoriten aus der zweiten Staffel von STAR TREK: DISCOVERY zu sehen sein: Anson Mount als Captain Christopher Pike, Rebecca Romijn als Nummer Eins und Ethan Peck als Wissenschaftsoffizier Spock. Die Serie folgt Captain Pike, Wissenschaftsoffizier Spock und Nummer Eins in den Jahren, bevor Captain Kirk an Bord der U.S.S. Enterprise ging, bei der Erforschung neuer Welten in der Galaxie.

Zu den exklusiven Highlights von SHOWTIME® gehören AMERICAN GIGOLO, eine Neuinterpretation des Kultfilms von 1980; SUPER PUMPED: DER KAMPF UM UBER, der die Geschichte eines der erfolgreichsten und zerstörerischsten Einhorn-Start-ups des Silicon Valley, Uber, erzählt; und THE MAN WHO FELL TO EARTH, der auf dem gleichnamigen Roman und Kultfilm basiert und einem Außerirdischen folgt, der an einem Wendepunkt der menschlichen Evolution auf der Erde landet.

Diese gesellen sich zu den erstklassigen internationalen Paramount+-Originalserien, die in Zusammenarbeit mit unabhängigen Produktionsfirmen in verschiedenen internationalen Märkten produziert werden. Zusätzlich zu den deutschen Produktionen werden 2023 auch die bereits angekündigten Produktionen aus aller Welt verfügbar sein, darunter SEXY BEAST und A GENTLEMAN IN MOSCOW aus Großbritannien; BOSÉ aus Lateinamerika und Spanien sowie SINALOA'S FIRST LADY und ONE MUST DIE aus Mexiko.

JETZT STREAMEN

Ab heute ist Paramount+ in Deutschland, der Schweiz und Österreich online unter https://paramountplus.de auf mobilen Geräten und einer breiten Palette von vernetzten TV-Geräten über den Vertrieb durch Apple, Amazon, Google, Samsung, Roku und andere verfügbar.

Die Nutzer können sich nach einer 7-tägigen Testphase zum Preis von 7,99 € oder 12 CHF anmelden. Paramount+ wird am 8. Dezember auch auf den Sky-Plattformen in Deutschland und Österreich starten. Durch diese Vereinbarung erhalten Sky-Abonnenten mit Sky Cinema ohne zusätzliche Kosten Zugang zu den Inhalten von Paramount+, und die Paramount+-App wird auf Sky Q eingeführt. In der französischsprachigen Schweiz wird Paramount+ exklusiv über Canal+ als Teil der Angebote CANAL+ Famille, CANAL+ Ciné Séries und CANAL+ La Totale vertrieben.

Informationen zu Paramount+ Paramount+ ist ein internationaler digitaler Abonnement-Videostreaming-Dienst von Paramount mit einer Fülle von Premium-Unterhaltungsangeboten für Zuschauer aller Altersgruppen. International bietet der Streaming-Dienst eine umfangreiche Bibliothek von Originalserien, Hitsendungen und beliebten Filmen aller Genres von weltbekannten Marken und Produktionsstudios, darunter SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures und der Smithsonian Channel™, sowie ein umfangreiches Angebot an erstklassigen regionalen Inhalten. Der Dienst steht derzeit in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Lateinamerika, der Karibik, Frankreich, Italien, Irland, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südkorea zur Verfügung.

Weitere Informationen zu Paramount+ finden Sie auf www.paramountplus.com

Logo – https://mma.prnewswire. com/media/1956021/Paramount_Plus_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/paramount-startet-in-deutschland-osterreich-und-der-schweiz-und-schliesst-ein-jahr-der-globalen-expansion-ab-301699263.html

