Führungswechsel im Österreichzentrum Bär, Wolf, Luchs

Dr. Wilhelm Mayr wird neuer Obmann des ÖZ

Die Mitgliederversammlung des Österreichzentrums Bär, Wolf, Luchs (ÖZ) hat am 30. November 2022 einen neuen Obmann gewählt. Die stimmberechtigten Mitglieder – bestehend aus Vertretern der neun Bundesländer sowie den beiden Ministerien BML und BMK – haben sich auf den gebürtigen Osttiroler Dr. Wilhelm Mayr verständigt.

Aufgewachsen auf einem Bergbauernhof hat Dr. Wilhelm Mayr nach der landwirtschaftlichen Ausbildung in Lienz bzw. an der HBLA-Ursprung (Elixhausen) und dem anschließenden Jus-Studium in der bäuerlichen Interessensvertretung seine ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt.

Nach dem Wechsel in das Amt der Tiroler Landesregierung war er Büroleiter der Agrarreferenten Anton Steixner und Josef Geisler. Seit 2019 ist Dr. Wilhelm Mayr in der Landesforstdirektion für forstfachliche und forstpolitische Projekte mitverantwortlich. In diesen Erfahrungen sieht der neue Obmann des ÖZ ein gutes Fundament für seine künftige Arbeit.

Aufbauend auf den rechtlichen Vorgaben, sowie der faktischen (Populations-) Entwicklung in und um Österreich, sind alle Möglichkeiten aufzuzeigen, welche mithelfen, eine Koexistenz möglich zu machen, so Mayr. Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung sollen mit Projekten aus der Praxis verbunden werden, um eine weitgehend flächendeckende Bewirtschaftung der Almen auch unter den geänderten Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Der neue Obmann sieht das ÖZ gut aufgestellt und von breiter Akzeptanz getragen. Die zukünftige Ausrichtung des Vereins sieht er darin, den bereits sehr gut funktionierenden Austausch von Erfahrungen und Erkenntnissen zwischen den Bundesländern und hin zum Bund noch zu intensivieren, um daraus ableitend praxistaugliche Anleitungen sowie Empfehlungen zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen.





Der scheidende Obmann Mag. Klaus Pogadl (Amt der Salzburger Landesregierung) hat nach der Gründung das ÖZ, durch Vorarbeiten von Dr. Hubert Stock (ebenfalls Amt der Salzburger Landesregierung) als Vorsitzender einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe, aufgebaut und geprägt. Er wurde im Februar 2019 einstimmig zum ersten Obmann gewählt. Um einen signifikanten Beitrag zur Koexistenz mit großen Beutegreifern zu leisten, war es für Mag. Klaus Pogadl vorrangig, immer gemeinschaftlich an der Ausrichtung des Österreichzentrums zu arbeiten sowie Empfehlungen und Lösungsvorschläge im Konsens zu präsentieren, was sich auch in dem unter seiner Leitung entstandenen Leitbild des ÖZ zeigt. Eine Auswahl der wichtigsten Ergebnisse, die unter seiner Obmannschaft erreicht wurden:

„Wolfsmanagement in Österreich: Grundlagen und Empfehlungen“, die im Rahmen einer Arbeitsgruppe 2020 und 2021 erarbeitet und durch die Mitgliederversammlung des ÖZ einstimmig angenommen wurden.

Neuorganisation der DNA-Analytik im Zuge der Rissbegutachtung

Empfehlungen zum Herdenschutz

Arbeiten zur Änderung der 2. Tierhalteverordnung für den zukünftigen Einsatz von Herdenschutzhunden, welche hoffentlich 2023 zu einem Abschluss kommen werden.



Mag. Klaus Pogadl wurde, mit den anderen Vorstandsmitgliedern, im Jahr 2021 nach Ablauf der ersten Periode erneut als Obmann bestellt. Ein Zeichen, dass der eingeschlagene Weg breite Zustimmung fand und Voraussetzungen geschaffen wurden, um weiter an einer möglichst konfliktarmen Koexistenz mit großen Beutegreifern zu arbeiten.

Der Vorstand, die Geschäftsstelle und alle Mitglieder wünschen Mag. Klaus Pogadl nur das Beste für seine neuen Aufgaben im Amt der Salzburger Landesregierung, welche den Wechsel im ÖZ erforderlich machten.





