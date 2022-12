HUMAN EUROPE am Tag der Menschenrechte

Wien (OTS) - Die “Human Europe“ Festveranstaltung ehrt am 10. Dezember 2022, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, Personen und Projekte, die sich für ein humanes Europa einsetzen. Es folgt ein Live-Talk im Infotainment Format #Ferngespräch zu Menschenrechten in Europa.

Im eröffnenden Festakt werden 5 Personen bzw. Institutionen von der gemeinnützigen, in Luxemburg ansässigen Stiftung Mérite Européen (www.meriteeuropeen.eu) für ihr herausragendes, ehrenamtliches Europaengagement und ihre besonderen Beiträge zur Förderung des europäischen Gedankens gewürdigt. Die Auszeichnung richtet sich an Bürger, die sich aus eigenem Antrieb ohne (erwartete) Gegenleistung um bilaterale Verständigung in Europa verdient gemacht haben.

Seitens des Stiftungsrates wird die Generalsekretärin des Mérite Européen Freundes- und Förderkreis Deutschland e.V. und Mitglied des Verwaltungsrates der Luxemburger Stiftung Ingeborg Smith die Verleihung der im Sinne eines europäischen Verdienstordens auf europäischer Basis anerkannten Auszeichnung vornehmen.



Der im Anschluss verliehene European-of-the-Year Award der NGO europe:united (www.europeunited.eu) steht für außergewöhnlichen zivilgesellschaftlichen Einsatz für mehr Mitmenschlichkeit und Verständnis in Europa. Er wird in Form einer von Bildhauer Stephan Fillitz und Kommunikationsdesignerin Catherine Rollier geschaffenen Skulptur an je eine Person und eine Initiative vergeben. Beide Preisverleihungen werden von Dr. Martin Moder moderiert.



Den zweiten Teil der Veranstaltung, eine Spezialausgabe des beliebten Streaming Formats #Ferngespräch, moderiert Comedian, Autor, Regisseur und Musiker Tommy Krappweis. Es diskutieren das deutsche Aufklärer-Duo Hoaxilla – Kulturwissenschaftlerin Alexa und Diplom-Psychologe Alexander Waschkau - Physiker Holm Gero Hümmler, Politikwissenschaftsprofessor Dirk van den Boom, Journalist und Autor Bernd Harder, Molekularbiologe Martin Moder, Physiker Florian Aigner, Diplompsychologin Sophia Krappweis und Kommunikationswissenschaftlerin Nana Walzer. Das beliebte Infotainment Format wird live über den Wildmics Channel auf der Plattform Twitch (www.twitch.tv/wildmics) gestreamt und die Aufzeichnung wird später von R9 TV bundesweit im Fernsehen gezeigt.



„Human Europe am Tag der Menschenrechte“ findet am 10.12.2022 ab 18.00 in Wien statt und wird gemeinschaftlich von europe:united, Mérite Européen, Europe Direct Wien, den Europäische Föderalisten, JEF Österreich und dem Billrothhaus in Zusammenarbeit mit R9 Regional TV veranstaltet. Die Union der Europäischer Föderalisten wird von der Europäischen Union kofinanziert (CERV-Programm der Europäischen Kommission). Die Arbeit von BEJ/JEF wird vom Bundeskanzleramt (Bundesjugendförderung) und der Stadt Wien (Bildung und Jugend/ Ma13) unterstützt.

