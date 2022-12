AVISO | Hybride Pressekonferenz von Handelsverband und WIFO am 16. Dezember: Wie wird das Weihnachtsgeschäft 2022 in Österreich?

Neueste Berechnungen zu den Weihnachtsumsätzen aus Händler- und Konsumentensicht + Gesamtbilanz für das Krisenjahr 2022 + Ausblick 2023

Wien (OTS) - Der Dezember ist für den Großteil der österreichischen Einzelhändler der wichtigste Monat im Geschäftsjahr. Die absoluten Mehrumsätze, die durch das Weihnachtsgeschäft erzielt werden, haben in den letzten fünf Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie stetig zugelegt. Seit 2020 ist alles anders, die Weihnachtsumsätze sind im Vorjahr u.a. Lockdown-bedingt gesunken. Heuer mussten die österreichischen Händler zwar keine Schließungen, allerdings explodierende Energiekosten, die höchste Inflation seit 1952 und einen beispiellosen Arbeitskräftemangel verkraften. Wie wirkt sich das alles auf die Umsätze im Weihnachtsgeschäft 2022 aus? Welche Rolle spielen die Sondereinkaufstage Black Friday & Cyber Monday? Welche Bedeutung kommt dem Online-Handel heuer zu? Und welche Prognose lässt sich für das Geschäftsjahr 2023 ableiten?



Am Freitag, 16. Dezember, präsentieren der Handelsverband und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) gemeinsam die traditionelle Prognose für das Weihnachtsgeschäft sowie eine Gesamtjahresbilanz für das Krisenjahr 2022. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der alljährlichen konsumentenseitigen "Consumer Check"-Studie vorgestellt, welche in Kooperation mit MindTake Research durchgeführt wurde. Damit kann sowohl die Händler- als auch die Konsumentenseite berücksichtigt und so ein ganzheitlicher Ausblick auf das bundesweite Weihnachtsgeschäft – stationär und online – gegeben werden. Regionale bzw. bundeslandspezifische Unterschiede werden im Pressegespräch ebenfalls behandelt.

Ob auf das Christkind angesichts der schwierigen konjunkturellen Entwicklung wirklich Verlass ist, erfahren Sie am Freitag, 16. Dezember 2022, ab 09:30 Uhr live vor Ort im Presseclub Concordia oder alternativ im ZOOM-Livestream.

Ihre Gesprächspartner:

Dr. Marcus Scheiblecker | Senior Economist WIFO

| Senior Economist WIFO Ing. Mag. Rainer Will | Geschäftsführer Handelsverband

Das Pressegespräch findet hybrid statt. Sie können entweder persönlich im Presseclub Concordia teilnehmen oder die PK online via Zoom verfolgen. Um teilnehmen zu können, melden Sie sich bitte sobald wie möglich per Mail an: michaela.kroepfl @ handelsverband.at

Hybride Pressekonferenz: Wie wird das Weihnachtsgeschäft im Krisenjahr 2022?

Live vor Ort im Presseclub Concordia oder virtuell via ZOOM (Link wird nach Anmeldung zugeschickt)

Datum: 16.12.2022, 09:30 - 10:15 Uhr

Ort: Presseclub Concordia

Bankgasse 8, 1010 Wien, Österreich

