100-Mio-Spende verwandelt „School of Advanced International Studies“ der Johns-Hopkins-Universität in multidisziplinäres Forschungszentrum

BOLOGNA, Italien, und BALTIMORE, USA (OTS) - Die „School of Advanced International Studies (SAIS) Europe“ der Johns-Hopkins-Universität in Bologna, Italien, hat eine Spende in Höhe von 100 Mio. Dollar von James und Morag Anderson erhalten. Wie die Johns-Hopkins-Universität (JHU) heute mitteilte, wird die Universität diese Zuwendung dafür einsetzen, die Studierenden und Lehrkräfte aus ganz Europa und der Welt mit neuen Möglichkeiten auszustatten, damit sie den vielfältigen Herausforderungen einer sich rasant verändernden Welt gewachsen sind.

Mit der Spende will die JHU den Campus von SAIS Europe in Bologna zu einem internationalen Zentrum für Forschung und Zusammenarbeit ausbauen. Dort sollen renommierte Personen aus Wissenschaft und Praxis aus der ganzen Welt zusammenkommen, um Nachwuchs-Experten für internationale Beziehungen auszubilden, multidisziplinäre Lösungsansätze für globale Probleme zu entwickeln, die wissenschaftliche und technologische Forschung zu Public Policy zu erleichtern und einen Beitrag zum Frieden und zur demokratischen Entwicklung zu leisten

Der in Edinburgh ansässige Investor James Anderson ist Vorsitzender des Sachverständigenrats der SAIS Europe der Johns-Hopkins-Universität und Mitglied des Board of Trustees der Universität. Als Alumnus der SAIS Europe (Abschlussjahr 1981) unterstützt er die Hochschule seit vielen Jahren

„ Der Beitrag, den James und Morag Anderson leisten, wird einen Wandel einläuten. Mit dieser Spende wird die SAIS Europe ihre Rolle als pulsierendes Zentrum für Wissenschaft, Lehre und Public Policy an einem kritischen Zeitpunkt der Weltgeschichte weiter festigen. Diese Zuwendung ist eine der bedeutendsten philanthropischen Privatspenden, die im europäischen Hochschulwesen jemals geleistet wurden. Die Andersons verleihen damit ihrer Überzeugung Ausdruck, dass Universitäten bei der Gestaltung und Stärkung von demokratischen Gesellschaften eine einzigartige Rolle spielen können “, erklärt Ronald J. Daniels, Präsident der JHU. „ Seit unserer Gründung im Jahr 1876 begegnet die Johns-Hopkins-Universität den großen gesellschaftlichen Herausforderungen durch Forschung, Innovation und Dienst an der Menschheit. Dank dieser Schenkung können wir diese wertvolle Tradition fortführen und unseren Einfluss als Amerikas führende Forschungsuniversität auf globaler Ebene ausbauen. “

„ An der SAIS Europe habe ich gelernt, dass Führungskräfte unbedingt kritisches Denkvermögen und Vorstellungskraft benötigen, um komplexe Problemstellungen angehen zu können, auf die es keine einfachen Antworten gibt “, sagt James Anderson. „ Meines Erachtens ist es unerlässlich, dass die talentiertesten und engagiertesten Studierenden unabhängig von ihren finanziellen Mitteln an unserer Fakultät in Bologna studieren und voneinander lernen können und dass der Einfluss der Johns-Hopkins-Universität über Grenzen und Ozeane hinweg gestärkt wird. Ich glaube an die Vision für die Universität und für SAIS Europe und hoffe, dass sich mir weitere Personen anschließen und uns bei der Verwirklichung dieser Ziele unterstützen werden. "

Die SAIS Europe, zu deren Schwerpunktgebieten internationale Zusammenarbeit und die Rahmenbedingungen für transnationale Zusammenarbeit und Frieden gehören, wurde 1955 in einer kritischen Phase der Entwicklung der internationalen Nachkriegsordnung gegründet. Heute kommt dem Campus von SAIS Europe in Bologna eine einzigartige Brückenfunktion zwischen den verschiedenen Teilen der Welt zu. Er steht nicht nur in direkter Partnerschaft zum Campus der SAIS in Washington, D.C., USA, und der langjährigen Außenstelle in Nanjing, China, sondern bildet auch eine Schnittstelle für Wissenschaft, Forschung und Zusammenarbeit in Europa, den Nachbarstaaten in Afrika, dem Mittelmeerraum insgesamt und dem Rest der Welt. Durch die Schenkung der Andersons wird die Bedeutung der SAIS Europe als europäisches Zentrum der JHU weiter gestärkt, indem ein dynamisches interdisziplinäres Forschungszentrum geschaffen wird, das auf eine 70-jährige Präsenz der JHU in Europa zurückblicken kann. Als Amerikas führende Forschungsuniversität ist die JHU seit 1876 Vorreiter bei der Erstellung, Aufbereitung und Verbreitung zuverlässiger Daten und Fakten, die zur Verbesserung der Welt beitragen.

Die Philanthropen James und Morag Anderson sind prominente Unterstützer der Geisteswissenschaften und haben bereits verschiedenste Förderprogramme für Bildung, Sport und Jugend in Schottland mit bedeutenden Spenden unterstützt. Ihr philanthropisches Engagement für die SAIS Europe reicht bis ins Jahr 2001 zurück und ermöglichte zahlreiche Verbesserungen auf dem Campus der SAIS Europe, wie z. B. die Renovierung des Hauptgebäudes mit seiner anspruchsvollen Architektur sowie verbesserte Lebensbedingungen der Studierenden und Lehrkräfte durch Investitionen in finanzielle Hilfen und Professuren. Nach einem Geschichtsstudium an der University of Oxford schrieb sich James Anderson an der SAIS Europe ein, an der er 1981 einen Abschluss in Internationalen Beziehungen erwarb.

Als Würdigung des philanthropischen Beitrags der Andersons wird die Universität den Campus in Bologna in James and Morag Anderson Campus umbenennen.

„ Die SAIS ist bekannt dafür, führende Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen, um innovative Lösungen für die komplexen Probleme des 21. Jahrhunderts zu entwickeln “, erklärt James Steinberg, Dekan der SAIS. „ Die Andersons treiben unser ehrgeiziges Ziel zur Umgestaltung der Hochschule voran, mit der wir SAIS Europe als die führende Einrichtung für Forschung, Lehre und öffentliches Engagement etablieren wollen, die die dringenden globalen Aufgaben unserer Zeit anpackt. Es gibt kaum ein wichtigeres Ziel als dieseseinen kritischeren Zeitpunkt als heute. “

In akademischen Rankings wird die Johns Hopkins SAIS regelmäßig als eine der besten Graduiertenschulen in den Bereichen internationale Politik, Wirtschaft und Fremdsprachen gelistet. Derzeit sind mehr als 1.100 Studierende in über 20 Ausbildungsprogrammen in Washington, D.C, Nanjing und Bologna eingeschrieben. Über 20.000 Alumni bekleiden Führungspositionen auf der ganzen Welt, von denen 8.500 Absolventen mindestens ein Jahr lang am Campus in Bologna studiert haben. Die SAIS Europe zählt rund 200 Studierende aus 40 Ländern, die von ortsansässigen Lehrkräften in den Kernfächern und Sprachen sowie von Lehrbeauftragten aus führenden europäischen und internationalen Institutionen und Organisationen ausgebildet werden. Die Absolventen der SAIS Europe, die sich selbst als Bolognesi bezeichnen, arbeiten weltweit in Führungspositionen im öffentlichen und privaten Sektor, in multinationalen Institutionen, Non-Profit-Organisationen, im Mediensektor und in der Wissenschaft.

„ Die SAIS Europe hat in den vergangenen 70 Jahren einen bedeutenden Beitrag zu den internationalen Beziehungen geleistet und einige der einflussreichsten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis der Welt empfangen, von Nobelpreisträgern bis hin zu Premierministern “, sagt Michael Plummer, Direktor der SAIS Europe. „ Mithilfe dieser Schenkung können wir auf die herausragende Tradition aufbauen und SAIS Europe in Bologna zur Topadresse für die Ausbildung der derzeitigen und zukünftigen globalen Führungskräfte aus Europa und der Welt entwickeln, welche die dringlichen und multidimensionalen politischen Fragen mit evidenzbasierten und zukunftsorientierten Analysen lösen und zum Wohle der Menschheit beitragen wollen. Ich kenne keine andere Hochschule oder Universität, die besser darauf vorbereitet ist, die damit verbundenen Chancen für Forschung und Bildung zu nutzen als die SAIS Europe und die Johns Hopkins-Universität. "

Vision 2030 der SAIS Europe

Die Spende der Andersons bildet den Auftakt zur Umsetzung des Strategieplans Vision 2030 der SAIS Europe. Sie wird insbesondere in die vier Säulen der Vision 2030 fließen: Ausbau der Vollzeitstellen, Integrationsfonds, finanzielle Hilfen und Ausbau der Gebäude. Darüber hinaus wird die SAIS Europe ihre Zusammenarbeit mit anderen europäischen Universitäten in verschiedenen Bereichen des Studiengangs Globale Politik verstärken können

AUSBAU DER VOLLZEITSTELLEN FÜR DOZENTE

Der Schlüssel zum Erfolg der Vision 2030 ist der Ausbau der Vollzeitstellen für ortsansässige Lehrkräfte. Dank der Spende der Andersons kann die SAIS Europe Vollzeit-Lehrkräfte aus Wissenschaft und Praxis einstellen, die den anspruchsvollen Lehrplan, das globale Profil und Forschungsinitiativen in vielen wichtigen Fachgebieten stärken werden, wie z.B.:

Mittelmeerstudien

Globale Risiken

Nachhaltige Entwicklung und Klima

Europäische Studien (inkl. Osteuropa und EU-Integration)

Neue Technologien und internationale Studien

Industrieökonomik, Finanzen und Märkte

INTEGRATIONSFONDS

Der Grundgedanke hinter dem Integrationsfonds ist, die SAIS Europe stärker in das Netzwerk der Hochschulen und Forschungszentren der Johns-Hopkins-Universität in den USA und in China einzubinden. Der bestehende Integrationsfonds, der 2017 durch eine frühere Schenkung der Andersons ins Leben gerufen wurde, erfährt eine wesentliche Budgetsteigerung, um den jährlichen Austausch von bis zu 20 Lehrkräften und Mitarbeitenden finanziell zu unterstützen. Mit dem Programm werden hochmoderne und interdisziplinäre Lehrmethoden und Spitzenforschung gefördert, um Führungskräften aus Europa, dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten eine Chance zur systematischen Zusammenarbeit zu bieten.

FINANZIELLE HILFEN

Stipendien für Graduierte

Durch die finanzielle Unterstützung von Graduierten wird sichergestellt, dass die SAIS Europe den besten internationalen Studierenden unabhängig von ihrem sozialen und finanziellen Hintergrund Zugang zu einer bezahlbaren und inklusiven Ausbildung bietet. Mit der Spende der Andersons werden neue zweijährige Stipendienprogramme für Studierende der Masterstudiengänge finanziert, die ein Jahr in Bologna und ein Jahr in Washington, D.C. verbringen, sowie neue Stipendien für Studierende vergeben, die ein oder zwei Jahre an der SAIS Europe studieren

Stipendien und Reisebeihilfen für Studierend

Der BA/MA-Studienfonds der JHU und der SAIS wird verbessert, um Studierende finanziell zu unterstützen, die ihren Bachelor an der JHU und ihren Master an der SAIS über einen Zeitraum von fünf Jahren erwerben und mit einem erstklassigen Berufsabschluss in ihre Karriere starten. Mithilfe der Spende der Andersons wird dieser Bildungsfonds aufgestockt und die akademische und institutionelle Grundlage des BA/MA-Programms der JHU/SAIS gestärkt. Indem wir die Nachhaltigkeit dieses Programms absichern und die Möglichkeiten für ein Studium an der SAIS Europe in Bologna erweitern, können wir die Zahl der BA-/MA-Studierenden an der SAIS Europe auf 20 pro Studienjahr erhöhen.



AUSBAU DER GEBÄUDE

Bologna, Italien

SAIS Europe wird durch die Erweiterung des bestehenden Bologna Centers um knapp 3.000 Quadratmeter einen Campus von Weltklasse schaffen. Der Campus wird mehr Versammlungs- und Tagungsräume, ein Sprachenzentrum, zusätzliche Klassenzimmer und dringend benötigte Büroräume erhalten, die sowohl für Gastdozenten aus Baltimore und Washington D.C. als auch für ortsansässige Lehrkräfte und Mitarbeitende vorgesehen sind.

Über die Johns-Hopkins-Universität:

Die Johns-Hopkins-Universität (JHU) ist die führende Forschungsuniversität in Amerika. Seit mehr als 140 Jahren spielt die JHU sowohl in der Lehre als auch in der Forschung eine weltweit führende Rolle. Sie umfasst neun akademische Institute – die Krieger School of Arts and Sciences, die Whiting School of Engineering, die Bloomberg School of Public Health, die Carey Business School, das Peabody Institute, die Paul H. Nitze School of Advanced International Studies und die Schools of Medicine, Nursing und Education – sowie das Applied Physics Laboratory, ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das in den Bereichen nationale Sicherheit und Weltraumforschung tätig ist.

Über Johns Hopkins SAIS:

Die „School of Advanced International Studies (SAIS)“ ist ein Institut der Johns-Hopkins-Universität und eine weltweite Institution, in der Studierende die kritischen Fragen der Gegenwart aus einer internationalen Perspektive betrachten können. Seit 75 Jahren werden an der SAIS der Johns-Hopkins-Universität herausragende Führungskräfte, Lehrkräfte und Fachleute für internationale Beziehungen ausgebildet. Öffentliche Entscheidungsträger und Führungskräfte aus der Privatwirtschaft suchen Rat bei den Lehrkräften der Hochschule, deren Ideen und Forschungsarbeiten die Politik beeinflussen und gestalten. Die SAIS der Johns-Hopkins-Universität bietet eine globale Perspektive auf drei internationalen Campus-Standorten: Bologna in Italien, Nanjing in China und Washington D.C. in den USA. Der interdisziplinäre Lehrplan der Hochschule, der die Fachbereiche internationale Wirtschaft, internationale Beziehungen und Regionalwissenschaften umfasst, bereitet die Studierenden darauf vor, die vielschichtigen Herausforderungen der heutigen Welt zu meistern.

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf sais.jhu.edu oder via Twitter @SAISHopkins.

Die offizielle Spendenübergabe kann unter folgendem Link live mitverfolgt werden: https://jh.zoom.us/webinar/register/WN_O9NH7XvpSuqvSAhAVDI1ww

