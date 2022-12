Wiederkehr und Kaup-Hasler am Internationalen Tag der Menschenrechte: „Menschenrecht auf Kunst und Kultur für alle stärken!“

Wien (OTS) - Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler weisen am Internationalen Tag der Menschenrechte auf die Stärkung der Menschenrechte in Wien hin. Anlässlich des Internationalen Tags der Menschrechte lud das Menschenrechtsbüro der Stadt Wien zu einer Veranstaltung in des Wiener Rathaus ein – mit dem Titel "Menschenrecht auf Kunst und Kultur. Zugang für Alle?".

„In der Menschenrechtsstadt Wien stärken wir mit der Einbindung der Zivilgesellschaft das Recht auf Kunst und Kultur, indem wir den Zugang zu vielfältigen Initiativen und Aktivitäten ermöglichen. Kunst und Kultur beginnt bei Kindern und Jugendlichen! Mit dem wienweiten Kinder- und Jugendparlament schaffen wir für junge Menschen bereits sehr früh Räume, um die Kultur der Teilhabe und damit auch die politische Kultur zu erleben“, betont Vizebürgermeister und Menschenrechtsstadtrat Christoph Wiederkehr.

„Kunst und Kultur soll überall in Wien stattfinden und für alle zugänglich sein. Menschen brauchen Orte des kulturellen Miteinanders und soziale, identitätsstiftende Räume - sie sind elementare Bausteine des Lebens und somit unverzichtbar für eine Gesellschaft. Die Stadt unterstützt das Engagement und die Leidenschaft vieler Kulturschaffender, um allen unterschiedlichen Communities die Teilhabe am urbanen Leben zu ermöglichen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Im Rahmen der Veranstaltung wurden drei Themenschwerpunkte diskutiert und gemeinsam erarbeitet: „Kultur und Jugendliche“, „Verankerung von Kunst und Kultur im Bezirk“ und „Wie können wir das kulturelle Angebot an die Vielfalt der Wiener Bevölkerung anpassen?“.

Die wachsende Bedeutung der Menschenrechte auf städtischer Ebene wurde in Wien im Dezember 2014 mit der Deklaration „Wien – Stadt der Menschenrechte“ aufgegriffen. In den 23 Wiener Gemeindebezirken werden Begegnungen zwischen unterschiedlichen Menschen und gesellschaftlicher Zusammenhalt zum realen Alltag. Die Bezirke leisten bei der Förderung und Umsetzung von Menschenrechten bedeutsame Arbeit. Bisher haben sich bereits 15 Wiener Gemeindebezirke zu Wiener Menschenrechtsbezirken deklariert. Die Bezirke erfüllen eine ganz entscheidende Rolle bei Kunst- und Kulturvermittlung, Teilhabe und Mitbestimmung auf kommunaler Ebene. Gerade in den Bezirken spiegelt sich die Vielfalt der Kunst und Kultur sowie die kulturelle Identität der Stadt und ihre Kunst- und Kulturgeschichte klar wider.

Die Stadt Wien setzt konkrete Initiativen, um Kunst und Kultur für alle Menschen in Wien greifbar zu machen. Unter anderem wird mit dem in Umsetzung befindlichen Denkmal im Resselpark an zentraler Stelle den Männern und Frauen, die Opfer der Homosexuellen-Verfolgung in der NS-Zeit wurden, gedacht. Der Platz der Kulturen beim Hauptbahnhof rückt kulturelle Identitäten und Grundrechte in den Fokus.

