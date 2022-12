Opferrechte sind Menschenrechte

Die Menschenrechte sind ethisches Grundgerüst und Maßstab für die Arbeit des WEISSEN RINGS.

Der WEISSE RING fühlt sich zutiefst den Menschenrechten verpflichtet. Sie dürfen nicht zum Schlagwort verkommen, sondern müssen tatsächlich auch gelebt werden Hon.Prof. Dr. Udo Jesionek, Präsident WEISSER RING

Wien (OTS) - Mit dem Tag der Menschenrechte gehen die „16 Tage gegen Gewalt“ zu Ende. Dieser Aktionszeitraum wurde weltweit dazu genutzt, um das Ausmaß und die Ausprägungen von Gewalt an Frauen zu thematisieren und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Gewalt an Frauen und Mädchen als fundamentale Menschenrechtsverletzung nachhaltige Folgen hat. Sowohl für die Betroffenen selbst als auch für die gesamte Gesellschaft. „ Der WEISSE RING fühlt sich zutiefst den Menschenrechten verpflichtet. Sie dürfen nicht zum Schlagwort verkommen, sondern müssen tatsächlich auch gelebt werden “, betont Udo Jesionek, Präsident WEISSER RING.

Frauen als Opfer im öffentlichen Raum



Der gefährlichste Ort für Frauen ist leider nach wie vor ihr eigenes Zuhause. Aber sie werden nicht nur in ihrem persönlichen Nahbereich Opfer von Gewalt. Wir sprechen beispielsweise von Gewalt am Arbeitsplatz und von Verfolgung im Internet. Frauen werden im Netz gestalkt, beschimpft oder mit dem Tod bedroht. Eine Kassierin im Supermarkt oder in der Bank wird Opfer eines Überfalls. Eine Taxilenkerin wird bedroht. Eine Krankenpflegerin wird Opfer sexueller Belästigung. Eine Küchenhilfe wird an ihrem Arbeitsplatz niedergeschlagen.

Besserer Zugang zu Unterstützung gefordert



Der WEISSE RING fordert bereits seit vielen Jahren, dass Frauen, die im öffentlichen Raum Gewalt erleiden, den gleichen Zugang zu Unterstützung erhalten wie jene, die im persönlichen Nahbereich zu Opfern werden.

WEISSER RING und Menschenrechte

Die Menschenrechte bilden das ethische Grundgerüst und den Maßstab für die Arbeit des WEISSEN RINGS. Seine Arbeit baut auf der Europäischen Menschenrechtskonvention auf.

Die Hilfsangebote des WEISSEN RINGS richten sich an alle Betroffenen - unabhängig von Alter, Geschlecht, erlittener Straftat, Herkunft, weltanschaulicher Überzeugung oder sexueller Orientierung. Der 1978 gegründete, gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Opfer von Straftaten zu begleiten und zu unterstützen, über Opferrechte zu informieren und sich sowohl für die Einhaltung als auch für die Weiterentwicklung von Opferrechten einzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

WEISSER RING

Mag.a Brigitta Pongratz

01 712 14 05

b.pongratz @ weisser-ring.at

https://www.weisser-ring.at/

mobil: 0699/134 34 017