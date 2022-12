TERMINAVISO 14.12. - Online-Pressegespräch mit Vizepräsidentin Evelyn Regner zu den Schwerpunkten der Plenartagung

Europapolitischer Jahresrückblick und Stand im EU-Gesetzgebungsprozess zu Lohntransparenz und Plattformarbeit am Mittwoch, 14. Dezember, um 9:30 Uhr

Wien (OTS) - In der letzten Plenarsitzung des Jahres wirft Vizepräsidentin Evelyn Regner einen Blick zurück auf die vergangenen zwölf Monate. Sie wird in dem Online-Pressegespräch über den Stand im EU-Gesetzgebungsprozess zu Lohntransparenz sprechen, in dem sie für das EU-Parlament verhandelt hat sowie das Thema Plattformarbeit beleuchten.



Dazu laden wir alle Medienvertreter:innen ganz herzlich ein. Das Gespräch wird über die Online-Plattform Zoom geführt. Aus organisatorischen Gründen bitten wir unbedingt um Ihre baldige Anmeldung unter maren.haeussermann@ep.europa.eu.



