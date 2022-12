Hygiene und Wohnlichkeit in der stationären Pflege verbinden

Für diese besondere Leistung wurde das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten in Wien-Meidling mit dem Hygiene-Award ausgezeichnet

Wien (OTS) - In Pflegewohnhäusern ist es wichtig, dass die Menschen eine wohnliche Atmosphäre vorfinden und sich wohlfühlen. Gleichzeitig ist ein gezieltes Hygienemanagement notwendig, um das Infektionsrisiko gering zu halten. Denn die pflegebedürftigen Bewohnerinnen und Bewohner sind eine sehr vulnerable Gruppe.

„ Wir erhalten und fördern die Gesundheit durch unsere ausgezeichnete Hygiene und achten ebenso auf eine Atmosphäre des Wohlfühlens und der Geborgenheit, um auch die seelische Gesundheit positiv zu beeinflussen. Beides zu verbinden, ist manchmal sehr herausfordernd “, meint Michaela Winklbauer, Haus- und Pflegedienstleiterin des ÖJAB-Pflegewohnhauses Neumargareten, das Anfang Oktober 2022 in einen Neubau am Hermann-Glück-Weg 1 in 1120 Wien übersiedelte (www.oejab.at/neumargareten). Zahlreiche Bereiche eines Pflegewohnheims benötigen spezielle Hygienelösungen, beispielsweise: Unterstützung bei der Körperpflege, Zimmerreinigung, Flächen- und Gerätedesinfektion, Wäschelogistik, Abfallmanagement, Lagerung von Lebensmitteln und Küchenbetrieb.

HYGline GmbH hygiene issues & management ist ein zertifiziertes Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Hygiene. HYGline betreut das ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten genauso wie rund 200 weitere Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens in ganz Österreich umfangreich.

Am 7. Dezember 2022 verlieh HYGline dem ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten den Hygiene-Award „aufgrund vorbildlicher Leistungen in der Umsetzung des Hygienemanagements“. Nur an drei bis vier geprüfte Einrichtungen pro Jahr wird diese begehrte Auszeichnung vergeben.

Marion Krejci, Gründerin und Geschäftsführerin der HYGline GmbH hygiene issues & management, erläutert die Gründe für die Entscheidung: „ Im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten wurden außergewöhnlich engagiert die geforderten Hygienemaßnahmen umgesetzt, ohne dabei das Gefühl der Wohnlichkeit außer Acht zu lassen. Die Einrichtung meisterte dies trotz schwieriger baulicher Gegebenheit in einem alten Gebäude und der COVID-19 Pandemie. Erst vor wenigen Wochen konnte die Übersiedlung in den Neubau abgeschlossen werden. Die hohe Bereitschaft zur stetigen Verbesserung der Hygienequalität hat uns beeindruckt. Die ganzheitliche Umsetzung wird sichtbar durch die professionelle Arbeit der Mitarbeiter:innen und durch die Überprüfungen von hygienerelevanten Anlagen und Geräten. “

Im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten wird zwei Mal im Jahr ein Hygiene-Audit durch HYGline-Expert:innen vor Ort durchgeführt.

„ Wir lassen unser Hygienemanagement freiwillig in diesem Ausmaß prüfen. Denn Hygiene ist Teil unseres Qualitätsmanagements in der Pflege und hat daher bei uns einen sehr hohen Stellenwert “, betont Monika Antl-Bartl, stellvertretende Geschäftsführerin der ÖJAB und Pflege-Bereichsleiterin.

Den gläsernen Hygiene-Award mit Urkunde überreichte Marion Krejci feierlich im ÖJAB-Pflegewohnhaus Neumargareten im Rahmen der Advent- und Hauseinweihungsfeier der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die ÖJAB – Österreichische JungArbeiterBewegung ist ein gemeinnütziger Verein, der mit 43 Standorten Studierenden und Jugendlichen ein Zuhause am Ausbildungsort zur Verfügung stellt, stationäre und mobile Pflege anbietet und in den Bereichen Bildung, Integration, Flüchtlingshilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig ist.

