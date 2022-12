In Österreich bleibt Sky die Heimat der Königsklasse

Sky Österreich sichert sich umfassendes Rechtepaket für die UEFA Champions League bis 2026/27

Wien (OTS) - Sky Österreich zementiert seinen Status als Heimat des Fußballs und sichert sich in Österreich umfangreiche Übertragungsrechte der UEFA Champions League für die Saisonen 2024/25 bis einschließlich 2026/27. Der neue TV-Vertrag umfasst pro Saison 185 Live Spiele - 184 davon exklusiv auf Sky sowie die weiterhin co-exklusive Finalbegegnung.

Sky bleibt TV-Plattform der Wahl in Österreich

Sky Sport Kund:innen sehen ab der Saison 2024/25 – egal ob via Sky Q oder dem Streaming Dienst Sky X – alle Dienstag-Spiele sowie 8 von 9 Mittwoch-Spielen live und exklusiv. Auch das Finale der UEFA Champions League wird weiterhin auf Sky stattfinden. Die Vereinbarung beinhaltet die Rechte über alle Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk in Österreich. Mit insgesamt 185 Begegnungen zeigt Sky in Österreich den größten Teil der insgesamt 203 Matches der Königsklasse und bleibt somit auch weiterhin die Heimat für heimische Fußballfans.

Über die Live-Übertragungsrechte hinaus beinhaltet das Paket auch umfangreiche Clip- und Highlight-Rechte. Neben dem umfassenden Live Angebot werden somit für alle Fußball-Fans in Österreich auch via skysportaustria.at und den Sky Social-Media-Kanälen Spielzusammenfassungen und - Szenen der Königsklasse zu sehen sein.



Michael Radelsberger, Deputy Managing Director von Sky Österreich: „Wir haben versucht ein möglichst komplettes Angebot für alle Fußball- und Sportfans herzustellen. Ich denke das ist uns gut gelungen und ich hoffe die Fußballfans in Österreich sehen das ähnlich“.

Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Rückfragen & Kontakt:

Judith Mayr

Head of Corporate Communications

judith.mayr @ sky.at

sky.at