„Weihnachten im Park“ in St. Pölten offiziell eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Die Freiwillige Feuerwehr steht für das Miteinander in unserer Gesellschaft“

St.Pölten (OTS) - Jährlich verwandeln die Feuerwehren des Abschnittes St. Pölten-Stadt den Sparkassenpark der Landeshauptstadt mit dem traditionellen Weihnachtsmarkt „Weihnachten im Park“ in ein Lichtermeer und ein musikalisches und kulinarisches Highlight. Am gestrigen Donnerstagabend begrüßte Moderator Thomas Schwarzmann zahlreiche Besucherinnen und Besucher zur offiziellen Eröffnung, bei der auch Landeshauptfrau Mikl-Leitner den Lichterglanz bewunderte, aber vor allem die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr würdigte: „Die Freiwillige Feuerwehrt steht für das Miteinander in unserer Gesellschaft“ und weiter: „Sie ist immer da, wenn man sie braucht, alle acht Minuten rücken Männer und Frauen zum Einsatz aus.“ Sich dann noch die Zeit zu nehmen, ,Weihnachten im Park´ auf die Beine zu stellen, verdiene großen Respekt.

,Weihnachten im Park´ gebe vielen die Möglichkeit, erstmals so richtig in die Weihnachtszeit einzutauchen, eine Zeit, „in der wir nicht nur der Geburt Christi gedenken“, so die Landeshauptfrau, „sondern uns Zeit nehmen für Familie und Freunde und in der wir Kraft schöpfen können.“ Diese brauche man besonders heute, in den wohl herausforderndsten Zeiten unserer Generation, wo nicht weit entfernt ein Krieg stattfinde, der sehr viel menschliches Leid, aber auch wirtschaftliche Folgen für uns alle verursache. „Gerade in so einer Krise ist es wichtig, die Menschen zu unterstützen – zum einen finanziell und zum zweiten durch das Miteinander in der Gesellschaft“, sagte Mikl-Leitner.

In Niederösterreich spüre man dieses Miteinander „durch die tausenden von Ehrenamtlichen in unseren Vereinen und durch das Hochhalten unserer Traditionen und unseres Brauchtums.“

Auch Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner hob die Wichtigkeit des Miteinanders in der Gesellschaft hervor. „Darum ist es uns als Feuerwehr St. Pölten wichtig, auch abseits unserer Einsätze in die Bevölkerung zu gehen, um gemeinsam etwas zu unternehmen“ und ,Weihnachten im Park´ sei der perfekte Anlass. Fahrafellner: „Es tut gut, nach den Pandemiejahren endlich wieder ,Weihnachten im Park´ gemeinsam zu feiern und ich möchte mich allen voran bei unseren Freiwilligen bedanken, die über viele Wochen gearbeitet haben, um dieses Fest möglich zu machen.“

Stadtrat Walter Hobiger lobte die 14 Freiwilligen Feuerwehren St. Pöltens ob der Kompetenz und Einsatzbereitschaft, die die Freiwilligen täglich wieder unter Beweis stellen. „Wenn ich mich heute so im Park umsehe, ist das ein weiterer Beweis, wie toll unser Feuerwehrwesen ist“, sagte Hobiger. „Mit diesen Feuerwehrmännern und –frauen im Rücken können alle St. Pöltnerinnen und St. Pöltner 365 Tage im Jahr ganz beruhigt schlafen und müssen sich um ihre Sicherheit keine Sorgen machen.“

Moderator Schwarzmann bat auch die Hauptsponsoren des Weihnachtsmarktes auf die Bühne. Helge Haslinger, Vorstandsdirektor der Sparkasse NÖ Mitte, erklärte die enge Verbindung zwischen Sparkasse und Feuerwehr: „Beide sind gegründet worden, um den Menschen zu helfen.“ Zudem freue man sich, den Sparkassenpark der Bevölkerung nicht nur für ,Weihnachten im Park´, sondern ganzjährig seit über 100 Jahren zur Verfügung stellen zu können.

Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor der NÖ Versicherung (NV), zollte der Freiwilligen Feuerwehr ebenso seinen Respekt: „Wir alle kennen die Leistungsbilanz der Feuerwehren und stehen deshalb als NV jederzeit beiseite, wenn die Kolleginnen und Kollegen Unterstützung brauchen.“

Auch die NÖN sponsert alljährlich den traditionellen St. Pöltner Weihnachtsmarkt und richtet diesmal den ganzen Freitag aus, „wo unter anderem ein großer Perchtenlauf und ein Konzert der Edelseer auf die Besucherinnen und Besucher wartet“, so Georg Schröder.

Zuletzt gab Anton Stiefsohn, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Pummersdorf, einen Überblick über das Programm von Weihnachten im Park, dessen Erlös der Anschaffung neuer Gerätschaften für die Freiwillige Feuerwehr dient.

Schließlich wurde mittels Drücken eines ,Red Button´ der Sparkassenpark illuminiert und damit ,Weihnachten im Park´ offiziell eröffnet.

Alle Details zum Programm unter https://www.weihnachten-im-park.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse