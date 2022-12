Von Modis zu AKKODiS: Wandel zum Beratungsunternehmen

Tokio (ots/PRNewswire) - – Ganzheitliche Beratungsdienste zur Unterstützung von Innovationen in Unternehmen –

Modis Ltd. (nachfolgend „Modis"), ein in Tokio ansässiger Anbieter von Technologielösungen und Konzernunternehmen der Adecco Group, dem weltweit führenden Anbieter von Personaldienstleistungen, wird seinen Firmennamen ab dem 1. April 2023 in AKKODiS Consulting Ltd. ändern. Dementsprechend wird der Markenname der in Japan erbrachten Dienstleistungen ab dem oben genannten Datum von Modis in AKKODiS geändert.

AKKODiS Consulting Ltd. wird mit der Änderung seiner Firmen- und Geschäftsbezeichnungen einen Neuanfang machen. Das Unternehmen wird sich aus seiner bisherigen Tätigkeit im Bereich der Personaldienstleistungen zurückziehen und sich als Beratungsunternehmen neu aufstellen, das umfassende Consulting-Dienstleistungen zur Unterstützung von Innovationen anbietet.

Im Februar 2022 hat die Adecco Group die Mehrheit der ausgegebenen Aktien von AKKA Technologies (nachstehend „AKKA") erworben. AKKA und Modis wurden anschließend zu AKKODiS, einem weltweiten Unternehmen für technische und digitale Lösungen, zusammengeführt. AKKODiS ist das weltweit zweitgrößte Unternehmen auf dem Markt für technische Forschung und Entwicklung (ER&D) und beschäftigt 50.000 Mitarbeiter in 30 Ländern. Es bietet einzigartige Lösungen mit vier Dienstleistungsbereichen: Beratung, Lösungen, Fachkräfte und Bildung.

Mit der Einführung der Marke AKKODiS in Japan wird AKKODiS Consulting sein Unternehmensportfolio erneuern und die Beratung zu seinem Kerngeschäft machen.

Merkmale von AKKODiS Consulting

Bereitstellung einer vollständig unterstützten End-to-End-Beratung: AKKODiS Consulting wird auf einen erheblich größeren Pool von Experten für Upstream-Consulting und seine über 9.000 Ingenieure zurückgreifen, um seine Kunden umfassend zu unterstützen und eine ganzheitliche Beratung anzubieten. Der umfassende Prozess umfasst die Ermittlung und Analyse von Problemen in der Praxis, die Erarbeitung von Lösungen für unternehmensweite Probleme sowie den Aufbau, den Betrieb und die Wartung von Systemen. Darüber hinaus wird sich das Unternehmen bemühen, durch die Entwicklung verschiedener Dienstleistungspakete Beratungsdienste anzubieten, die den Kundenbedürfnissen entsprechen und einen hohen Mehrwert bieten.

Das Tech Lab (vorläufiger Name) wird neu aufgebaut, um die Entwicklung von Spitzentechnologien voranzutreiben: Zur aktiven Durchführung von Forschung und Entwicklung in neuen Bereichen wird AKKODiS Consulting das Tech Lab (vorläufiger Name) neu aufstellen, um spezialisierte Unternehmen zu ermitteln und Forschung und Entwicklung mit Spitzentechnologien durchzuführen. Mithilfe des Labors wird das Unternehmen neue Dienstleistungen und Schulungsinhalte entwickeln.

Koordination mit 10 internationalen Lieferzentren (Global Delivery Centers): Das Unternehmen wird die Ressourcen der von AKKODiS Global betriebenen internationalen Lieferzentren in Europa und Asien voll ausschöpfen, um Dienstleistungen zu erbringen, die führende internationale Technologien und Kenntnisse schnell einbeziehen.

Verbesserte Strukturen für die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen: In Japan wird AKKODiS Consulting die Struktur seines Lieferzentrums, in dem Dienstleistungen entwickelt und Lösungen bereitgestellt werden, verbessern und ausbauen. Gleichzeitig wird das Unternehmen die Karrieremöglichkeiten seiner Ingenieure, die an internationalen Projekten beteiligt sind, diversifizieren und ihnen mehr Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bieten. Darüber hinaus wird AKKODiS Consulting die Entwicklung von Lösungen durch den Einsatz von Spitzentechnologien unterstützen.

Aktive Investitionen in die Talentförderung: Das Unternehmen wird die Talentförderung seiner Mitarbeiter verbessern, indem es Schulungen für leitende Angestellte anbietet, damit diese sich Kompetenzen in der vorgelagerten Beratung aneignen und Ingenieure ausbilden können, die in der Lage sind, komplexe Spitzentechnologie zu entwickeln.

Im Folgenden finden Sie eine Stellungnahme von Direktor und Chief Operating Officer Hidebumi Kitahara, der die Umwandlung von Modis in AKKODiS leiten wird.

„In fünf Jahren die verlorenen 30 Jahre zurückgewinnen: Seit dem Zusammenbruch der japanischen Wirtschaftsblase hat das Land eine lange Phase der wirtschaftlichen Stagnation hinter sich. Japan, das mit vielen Problemen wie sinkenden Geburtenraten, einer alternden Gesellschaft und einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung konfrontiert ist, wurde als ‚Industrieland mit Problemen' bezeichnet. Es gibt viele Gründe für die wirtschaftliche Stagnation, und einer davon ist die schleppende Umsetzung der digitalen Transformation (DX), also der Digitalisierung von Gesellschaft und Organisationen."

„Als Modis haben wir bereits Dienstleistungen zur Unterstützung der digitalen Transformation von Unternehmen angeboten, aber mit diesem Neustart als AKKODiS Consulting wollen wir noch mehr erreichen. Durch die Neuausrichtung als Beratungsunternehmen, das die digitale Transformation und den geschäftlichen Wandel von Unternehmen durch umfassende End-to-End-Beratungsleistungen unterstützt, von der vorgelagerten Beratung bis hin zu Betrieb und Wartung vor Ort, wollen wir ein Geschäftspartner werden, der die Innovation von Unternehmen unterstützt."

„Mit AKKODiS Consulting, das die Produktivität japanischer Unternehmen mit der Kraft der Technologie unterstützt, glaube ich, dass Japan als ‚Industrieland, das Probleme löst' wieder aufleben kann. Wir werden mit der Überzeugung weiterarbeiten, dass Japan wieder eine Vorreiterrolle in der Welt einnehmen wird, und ich glaube fest daran, dass das Land die verlorenen 30 Jahre in fünf Jahren wieder aufholen kann, wenn es uns das gelingt."

Informationen zu Modis

Modis Ltd. gehört zur Adecco Group, einem weltweit führenden Anbieter von Personaldienstleistungen, und ist mit über 9.000 Ingenieuren und Beratern einer der größten Anbieter von Technologielösungen in Japan. Das kombinierte Fachwissen in den Bereichen IT und Technik ermöglicht ein einzigartiges End-to-End-Lösungsangebot mit vier Dienstleistungsbereichen: Beratung, Lösungen, Fachkräfte und Bildung. Modis trägt mit seinen Technologien und Problemlösungskompetenzen zur Entwicklung intelligenter Industrien bei und strebt eine Gesellschaft an, in der sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen erfolgreich sein können.

Ab dem 1. April 2023 wird Modis seinen Firmennamen in AKKODiS Consulting Ltd. und seinen Geschäftsnamen in AKKODiS ändern.

Modis-Website: https://www.modis.co.jp

Informationen zu AKKODiS

AKKODiS ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Markt für technische Forschung und Entwicklung, das die Möglichkeiten von vernetzten Daten nutzt, um Innovationen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Leidenschaft für Technologie und Talente bieten 50.000 Ingenieure und Digitalexperten in 30 Ländern in den Regionen Nordamerika, EMEA und APAC umfassendes, branchenübergreifendes Fachwissen. AKKODiS bietet eine umfassende Branchenerfahrung und ein fundiertes Fachwissen in wichtigen Technologiebereichen wie Mobilität, Software- und Technologiedienstleistungen, Robotik, Tests, Simulationen, Datensicherheit, KI und Datenanalyse. Die kombinierte Fachkenntnis in den Bereichen IT und Technik bietet ein einzigartiges End-to-End-Lösungsangebot mit vier Servicebereichen – Beratung, Lösungen, Fachkräfte und Bildung –, um die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Produktentwicklungs- und Geschäftsprozesse zu überdenken, die Produktivität zu verbessern, die Markteinführungszeit zu verkürzen und eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft zu gestalten.

Website von AKKODiS: https://www.akkodis.com/

