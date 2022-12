Antikorruptionsbegehren: „Österreich braucht einen Neustart“

Zum Welt-Antikorruptionstag wenden sich die Vertreter des Antikorruptionsbegehrens in einer „Allianz gegen Korruption“ mit einem offenen Brief an die politischen Entscheidungsträger.

Für uns ist besonders wichtig, dass angesichts der multiplen Krisen und des besorgniserregenden Vertrauensverlustes in die Politik nun endlich glaubwürdige und handfeste Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung gemacht werden. Österreich braucht einen Neustart, der klar und deutlich ‚So sind wir nicht‘ ruft Irmgard Griss 1/2

Es wird Zeit, dass Österreich – besonders angesichts der vielen Korruptionsskandale der letzten Jahre – dem Welt-Antikorruptionstag und dem Thema endlich die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdienen. Korruption destabilisiert auch Demokratien und schädigt den Wirtschaftsstandort. Dafür braucht es ein breites Bewusstsein in der Bevölkerung, zu dem dieser Tag beitragen kann Martin Kreutner, Proponent des Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehrens 2/2

Wien (OTS) - (für die Veröffentlichung am 9. Dezember 2022 bestimmt) – Anlässlich des Welt-Antikorruptionstags am neunten Dezember wenden sich die Proponentinnen und Proponenten des Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehrens gemeinsam mit den mitunterzeichnenden Organisationen in einer breiten „Allianz gegen Korruption“ in einem offenen Brief an politische Entscheidungsträger wie den Bundeskanzler, Vizekanzler, die zuständigen Ministerinnen und alle Parlamentsparteien. Der öffentliche Appell fordert dazu auf, endlich nachhaltige Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung zu ergreifen, um Österreich langfristig als stabile Demokratie zu erhalten.

Viele Baustellen bei Korruptionsbekämpfung noch offen

In Österreich wären bereits einige Forderungspunkte des Anti-Korruptionsvolksbegehrens angegangen worden, trotzdem seien noch „zu viele Baustellen in der Korruptionsbekämpfung offen“, heißt es in dem Schreiben. Österreich müsse wieder ein Platz "unter den führenden liberalen Demokratien" zurückgegeben werden.

Bekräftigt werden erneut die Forderungen, die bereits teilweise im Katalog des Volksbegehrens aufgestellt wurden. Darunter ein glaubwürdiges Informationsfreiheitpaket, die Schaffung einer Bundesstaatsanwaltschaft, die nachhaltige Entpolitisierung des ORF, die Schließung von Lücken im Korruptionsstrafrecht sowie der Erhalt des Kulturerbes Wiener Zeitung.

„ Für uns ist besonders wichtig, dass angesichts der multiplen Krisen und des besorgniserregenden Vertrauensverlustes in die Politik nun endlich glaubwürdige und handfeste Fortschritte in der Korruptionsbekämpfung gemacht werden. Österreich braucht einen Neustart, der klar und deutlich ‚So sind wir nicht‘ ruft “, fordert Irmgard Griss, anlässlich des Welt-Antikorruptionstages.

Welt-Antikorruptionstag fehlt nötige Aufmerksamkeit in Österreich

Seit fast zwei Jahrzehnten wird dieser Welt-Antikorruptionstag in vielen Staaten begangen, in Österreich ist es still dazu. Dabei ist die Alpenrepublik der mittelbare Geburtsort des Tages – denn er wurde 2003 anlässlich der Unterzeichnung der am UN-Amtssitz in Wien beschlossenen UN-Konvention gegen Korruption durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Als erster weltweit völkerrechtlich bindender Vertrag zur Korruptionsbekämpfung war dies ein wegweisender Schritt. „ Es wird Zeit, dass Österreich – besonders angesichts der vielen Korruptionsskandale der letzten Jahre – dem Welt-Antikorruptionstag und dem Thema endlich die Aufmerksamkeit schenkt, die sie verdienen. Korruption destabilisiert auch Demokratien und schädigt den Wirtschaftsstandort. Dafür braucht es ein breites Bewusstsein in der Bevölkerung, zu dem dieser Tag beitragen kann “, erläutert Martin Kreutner, Proponent des Rechtsstaat und Anti-Korruptionsvolksbegehrens und lädt die politischen Entscheidungsträger ein, „die Korruptionsbekämpfung zu einem der zentralen und parteienübergreifenden Ziele zu machen und darüber gegenüber dem Souverän, der Bevölkerung Rechenschaft abzulegen“.

Unterzeichnende Organisationen:



Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren

Amnesty International Österreich

#aufstehn

BürgerInnen Forum Europa

Demokratiestiftung (Gründungsverein)

Forum Informationsfreiheit

Greenpeace Österreich

Institut für Interne Revision (IAA – Austria)

Österreichische Liga für Menschenrechte

Presseclub Concordia

Reporter ohne Grenzen (Österreich)

Saubere Hände

Transitforum Austria-Tirol

Wiener Forum für Demokratie und Menschenrechte

Downloads:

Den offenen Brief, der gleichlautend an die politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erging, finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt:

Jan Hofmann, The Skills Group

E: hofmann @ skills.at

M: +43 664 88236197