Europäische Sozialdemokratie zu Besuch in Wien

Diese Woche findet die Klubtagung der sozialdemokratischen Fraktion (S&D) des EU-Parlaments in Wien statt – Bürgermeister Dr. Michael Ludwig lud zu einem Empfang ins Rathaus.

Wien (OTS/SPW) - Die EU-Abgeordneten durchlaufen in Wien ein intensives Programm: Von 5. bis 8. Dezember bearbeiten sie Themen wie die Teuerung, Soziales Wohnen und die Rechte der LGBTIQ-Community.

Am Mittwochabend empfing sie Ludwig im Rathaus, um den Dialog zu fördern und Wiens Rolle als europäische Weltstadt zu unterstreichen.

In seiner Rede betonte Ludwig, was Europa für ihn und für Wien bedeutet. Das europäische Gemeinschaftsgefühl sei von großer Bedeutung, um zentrale Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

„In Vielfalt geeint“ lautet das Motto der Europäischen Union, und es passt zum Wiener Lebensgefühl: Ein friedliches Miteinander in Respekt und Wertschätzung. Dass Wien heute so lebenswert ist, verdankt es auch seiner Position im Herzen eines offenen Europas.

Auch in Zukunft wolle man eng zusammenarbeiten, um gemeinsam für ein sozialeres und gerechteres Europa Sorge zu tragen, so Ludwig. In diesem Zusammenhang bedankte er sich bei zwei europäischen SPÖ-Abgeordneten, die in Brüssel wertvolle Arbeit leisten und stark sozialdemokratische Themen voranbringen: Evelyn Regner, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, und Delegationsleiter Andreas Schieder.

Die Vorsitzende der S&D-Fraktion im EU-Parlament, Iratxe Garciá Pérez, betonte ihrerseits die Bedeutung Wiens als Beispiel dafür, was sozialdemokratische Politik für die Menschen erreichen kann. Gerade im Angesicht der Teuerung habe sich der Weg des Wiener Zusammenhalts bewiesen: Eine Daseinsvorsorge, auf die man auch in schwierigen Zeiten vertrauen kann. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien