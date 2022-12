„Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ – es kann wieder mitgesteigert werden

Am 11. Dezember um 17.45 Uhr in ORF 1 – vom Training bei den Fußball-Damen bis zum Tennis-Doppel gegen Polzer und Pötzelsberger

Wien (OTS) - Traditionellerweise stellt sich „Sport am Sonntag“ im Advent ganz in den Dienst der guten Sache. Und so gelangen am Sonntag, dem 11. Dezember 2022, um 17.45 Uhr in ORF 1 in „Sport am Sonntag für LICHT INS DUNKEL“ einmal mehr sportliche Exponate, die es für Geld normalerweise nicht zu kaufen gibt, zur Versteigerung. Alina Zellhofer, Kristina Inhof und Andreas Onea führen durch die Sendung, mitgesteigert werden kann unter der Nummer 0800 664 24 12, der Rufpreis jedes Exponats liegt bei 100 Euro.

Folgende 15 Exponate werden versteigert:

Exponat 1:

Den Olympia-Eiskanal in Innsbruck/Igls hautnah im Bob erleben, gelenkt von Olympia-Pilot Markus Treichl. Dazu spannende Hintergrundinformationen rund um den Bob- und Skeleton-Sport und eine Übernachtung in einem 5-Stern-Wellness-Resort

Exponat 2:

1x2 VIP-Wochenend-Tribünen-Tickets für den „Großen Preis von Österreich 2023“ inklusive Blick hinter die Kulissen bei der Boxen-Tour von Red Bull Racing. Dazu eine geführte Erlebnis-Tour im Fahrerlager, sowie ein Meet & Greet mit einer Formel-1-Legende

Exponat 3:

Skitag für zwei mit Manuel Feller im Skigebiet Fieberbrunn im Pillerseetal. Im Package inkludiert sind u. a. zwei Paar neue Atomic-Ski (signiert von Manuel Feller), zwei Helme und eine Übernachtung in einem 4-Sterne-Hotel

Exponat 4:

Startplatz beim „King of the Lake“-Einzelzeitfahren im Herbst 2023, inkludiert sind zwei VIP-Pässe, eine Einladung zum vorabendlichen Kick-off und Übernachtungen für zwei Personen; weiters u. a. ein original Rad-Zeitfahrhelm und ein original Tokio-2020-Paralympics-Rennshirt von Doppel-Paralympics-Sieger Walter Ablinger.

Exponat 5:

Blick hinter die Kulissen eines Trainings des ÖFB-Frauen-Nationalteams, inklusive Übernachtung im Teamhotel für zwei Personen und einem Trikot mit Unterschriften aller Spielerinnen und der Teamchefin

Exponat 6:

Rennstreckentraining mit Matthias Lanzinger inklusive zwei VIP-Tickets für den Motorrad-Heim-Grand-Prix in Spielberg und Zugang zur Box und den Stars. Zusätzlich: von Matthias Lanzinger handsignierten Ski

Exponat 7:

Skitag für zwei Personen mit der JumpandReach-Familie rund um Olympiasieger Stefan Kraft, Doppelweltmeister Johannes Lamparter und Weltcupsieger Michael Hayböck. Übernachtung im 4-Sterne-Hotel im Zillertal

Exponat 8:

Als VIP-Gast einen Testtag mit dem Team des 14-fachen österreichischen Rallyestaatsmeisters Raimund Baumschlager verbringen und als Co-Pilot einen unvergesslichen Ritt im Rallyeauto erleben. Dazu: Im Laufe der Saison 2023 Besuch einer internationalen Rallyeveranstaltung inklusive Anreise, Unterkunft, Verpflegung und VIP-Betreuung

Exponat 9:

Slalomtraining für fünf Personen mit Thomas Sykora am Hauser Kaibling samt Übernachtung im 4-Sterne-Hotel und Skiausrüstung

Exponat 10:

Exklusives Tennis-Doppel-Match gegen ORF-Sport-Moderator Oliver Polzer und „ZIB“-Moderator Tobias Pötzelsberger auf dem Centercourt der Wiener Stadthalle im Rahmen der Erste Bank Open, VIP-Tickets und Übernachtung inbegriffen

Exponat 11:

Exklusives Abendessen für zwei Personen mit dem ORF-Sport-Trio Alina Zellhofer, Kristina Inhof und Andreas Onea im Vienna Marriott Hotel inklusive Übernachtung

Exponat 12:

Persönliches Porträt von David Alaba, gemalt vom Grazer Künstler Tom Lohner. Das Gemälde zeigt den Fußball-Star in einer seiner bekanntesten Posen, dem Torjubel

Exponat 13:

Skitag mit Rennläuferin Nici Schmidhofer, inklusive Übernachtung für zwei Personen. Dazu ein original lackierter und signierter Rennhelm designed by Harald Andreas Korvas

Exponat 14:

Renn- und Offroad-Training mit dem österreichischen Rallye-Junioren-Staatsmeister und mehrfachen SWIFT-Cup-Europe-Sieger Christoph Zellhofer am neuen Experience-Center des ÖAMTC-Fahrtechnikzentrums Saalfelden/Brandlhof – samt Übernachtung.

Exponat 15:

VIP-Tickets für zwei Personen für ein DTM-Rennwochenende in Österreich in der Saison 2023. Inkludiert sind eine Übernachtung für zwei Personen, eine „Taxifahrt“ mit einem BWT-DTM-Auto und ein exklusives Dinner mit einem BWT-DTM-Fahrer.

