Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 8. Dezember 2022. Von Alois Vahrner. "Hände weg vom Bargeld!".

In der EU soll der Bargeld-Einsatz durch eine Obergrenze von 10.000 Euro weiter beschränkt werden. Die schleichende Bargeld-Abschaffung muss gestoppt werden.

Innsbruck (OTS) - Mit viel Pomp und Pathos wurde dieses Jahr das 20-Jahr-Jubiläum des Euro-Bargeldes gefeiert. Trotz aller seither aufgetretenen Schwächen und Probleme (von der Schuldenkrise vor allem in Griechenland bis jetzt zur Teuerungswelle) ist der Euro eine Errungenschaft, von der BürgerInnen und Wirtschaft über die Grenzen hinweg profitiert haben. Das gemeinsame Geld hat das Zusammenwachsen der sonst oft zerstrittenen und sich selbst blockierenden Union gefördert.

Umso alarmierender ist es, dass immer wieder versucht wird, dem Bargeld schrittweise das Gas abzudrehen. Man denke an die Abschaffung der 500-Euro-Banknoten wie auch an das in einigen Ländern durchgesetzte Aus für die 1- und 2-Cent-Münzen. Immer wieder gibt es „Überlegungen“ und Vorstöße, die am Bargeld rütteln oder zumindest dessen Verbreitung weiter eindämmen sollen. Als stetes Argument dient dabei der Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, den man so verstärken wolle. Ganz in dieses Bild passt auch die von den EU-Finanzministern (nach anfänglichem Widerstand aus Deutschland und Österreich) jetzt geforderte Bargeldobergrenze von 10.000 Euro. Als ob die Kriminalität nicht längst ganz andere Kanäle im digitalen Bereich und durch Krypto-Assets gefunden hätte.

Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger zahlen ohnehin vermehrt auch digital, Euro-Bargeld garantiert aber mehr Privatsphäre und Datenschutz. Die Gefahr durch Missbrauch und Schäden auch durch Cyberangriffe und Überwachung ist jedenfalls höher als beim ziemlich fälschungssicheren Bargeld. Die Zahlungs-Wahlmöglichkeit muss auf jeden Fall wie auch andere Freiheitsrechte gegen überbordende Zugriffe verteidigt werden. Wehret den Anfängen, kann da nur das Motto sein!



