Premium Smartwatch Hersteller Viita Watches sichert sich siebenstelliges Kapital für weitere Expansion von Tauros Capital

VIITA Watches setzt damit den erfolgreichen Weg als österreichischer Smartwatch-Hersteller fort.

VIITA Watches entwirft und produziert moderne Smartwatches aus hochwertigen Materialien wie Titan, Keramik und Carbon und vertreibt diese in Kooperation mit renommierten Marken wie dem Luxus-Automobilhersteller Bugatti. Um den eingeschlagenen Wachstumspfad fortzuführen, haben wir uns mit TAUROS Capital einen starken Wachstumspartner an Bord geholt." Martin Konrad, Geschäftsführer von VIITA Watches

Die Smartwatches von VIITA stehen für Qualität und hochwertige Materialien und haben dadurch am Markt einen besonderen Stellenwert. Das Unternehmen ist für die weiteren Schritte gut aufgestellt und hat mit zusätzlichen Kooperationen und der Erschließung neuer Vertriebskanäle ein attraktives Wachstumspotenzial in Aussicht. Wir freuen uns diesen Weg mit Wachstumskapital begleiten zu können. Yves Pircher, Investment Manager bei TAUROS Capital

Wien/Traun (OTS) - Nach der erfolgreichen Markteinführung der limitierten Bugatti Carbone Edition kann der Smartwatch Produzent aus Traun weitere positive Neuigkeiten verkünden. Nun holte sich das Technologieunternehmen aus Oberösterreich ein „siebenstelliges Investment“. Anteile mussten dafür jedoch keine abgegeben werden. Denn das Kapital kommt von der auf Revenue-based Financing spezialisierten TAUROS Capital aus Wien. Diese vergibt Nachrangkapital an Wachstumsunternehmen und ist dann für einen bestimmten Zeitraum zu einem Prozentsatz am Umsatz des Unternehmens beteiligt. Das Geld aus dieser Investmentrunde soll sowohl in die weitere Expansion fließen als auch in die Entwicklung von neuen Markenkooperationen.

Der Geschäftsführer von VIITA Watches, Martin Konrad, über sein Unternehmen: „VIITA Watches entwirft und produziert moderne Smartwatches aus hochwertigen Materialien wie Titan, Keramik und Carbon und vertreibt diese in Kooperation mit renommierten Marken wie dem Luxus-Automobilhersteller Bugatti. Um den eingeschlagenen Wachstumspfad fortzuführen, haben wir uns mit TAUROS Capital einen starken Wachstumspartner an Bord geholt.”

Yves Pircher von TAUROS Capital über das Investment: „Die Smartwatches von VIITA stehen für Qualität und hochwertige Materialien und haben dadurch am Markt einen besonderen Stellenwert. Das Unternehmen ist für die weiteren Schritte gut aufgestellt und hat mit zusätzlichen Kooperationen und der Erschließung neuer Vertriebskanäle ein attraktives Wachstumspotenzial in Aussicht. Wir freuen uns diesen Weg mit Wachstumskapital begleiten zu können.“

